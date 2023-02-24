Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Trend Haber
  4. Dünya bu olayı konuşuyor! Enkaz altında çıkartıldığında öldü zannedildi... Mezara konulacakken birden canlandı

Dünya bu olayı konuşuyor! Enkaz altında çıkartıldığında öldü zannedildi... Mezara konulacakken birden canlandı

24.02.2023 08:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde meydana gelen 7.7 ile 7.6 büyüklüklerindeki depremler Türkiye’nin güneydoğusunu yerle bir etti. Çifte depremlerden Suriye’nin kuzeyi de etkilendi. Binlerce binanın yerle bir olduğu Suriye’de enkaz kaldırma çalışmaları sırasında tüm dünyanın dikkatini çeken bir olay yaşandı. Ahmed el-Maghribi isimli bir depremzedenin enkaz altından çıkartıldığında öldüğü zannedildi ama genç adam mezara konulacağı sırada birden canlandı.

Dünya bu olayı konuşuyor! Enkaz altında çıkartıldığında öldü zannedildi... Mezara konulacakken birden canlandı

Kahramanmaraş merkezli yaşanan deprem Kahramanmaraş ve Hatay başta olmak üzere Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman ve Malatya'da büyük yıkıma neden oldu. 6 Şubat’ta saat 04.17’de meydana gelen 7.7 büyüklüğündeki depremin yaraları henüz sarılamamışken bölgede 13.24’te 7.6 büyüklüğünde iki bir deprem daha yaşandı. Türkiye'deki depremler Suriye'nin İdlib, Halep, Hama, Lazkiye, Tartus ve Rakka illerinde de şiddetli hissedildi, büyük yıkımlar meydana geldi. Suriye’nin Atarib kasabasında enkaz kaldırma çalışmaları sırasında yaşanan bir olay dünya basınında geniş yankı uyandırdı.

CESET TORBASI HAREKET ETMEYE BAŞLADI

2

Çöken bir binanın enkazından çıkartılan Ahmed el-Maghribi isimli bir adama ölü teşhisi konuldu. Saplık görevlileri aile üyelerinin gelip adamı teşhis etmesi için Magrihibi’nin cesedini morga kaldırdı. Ailenin adamı teşhis etmesinin sonrasında cenaze işlemlerine başlandı. Maghribi cenazede mezara konulacağı sırada birden canlandı. Ceset torbasının içinde hareket etmeye başlayan adamın torba açıldığında ölmediği anlaşıldı.

AİLESİ ŞOKE OLDU

1

Daily Star’da yer alan habere göre aile Magrihibi’nin canlı olduğunu anlayınca büyük bir şaşkınlık yaşadı ve onu hastaneye geri götürdü. Hastanede tedavi altına alınan adamın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

İlginizi Çekebilir

Mucize bebek ailesine kavuştu! Adı bile değiştirildi

Mucize bebek ailesine kavuştu! Adı bile değiştirildi

 Hatay, dünya basınında! “Yeni travma yarattı”

Hatay, dünya basınında! “Yeni travma yarattı”

 Dünya Adıyamanlı Taha’yı konuşuyor! “Bir ulusun kalbini fethetti”

Dünya Adıyamanlı Taha’yı konuşuyor! “Bir ulusun kalbini fethetti”

 Japon deprem uzmanı Hatay için uyarmıştı! İkinci nokta...

Japon deprem uzmanı Hatay için uyarmıştı! İkinci nokta...

 Celal Şengör kartlarla anlatmıştı! ‘Türkiye’yi böyle itti’ diyerek...

Celal Şengör kartlarla anlatmıştı! ‘Türkiye’yi böyle itti’ diyerek...

 Sismik dalgalar dünyaya böyle yayılmış! Amerika’ya kadar bile...

Sismik dalgalar dünyaya böyle yayılmış! Amerika’ya kadar bile...

 Türk jeolog açıkladı! “Bu fayın potansiyelini...”

Türk jeolog açıkladı! “Bu fayın potansiyelini...”

 Fay kırığının uydu görüntülerini gösterdi! Fayın üzerindeki binalar...

Fay kırığının uydu görüntülerini gösterdi! Fayın üzerindeki binalar...

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
'Maddi değeri yok ama...' Cebinden çıkardığı bozuk para duygulandırdı'Maddi değeri yok ama...' Cebinden çıkardığı bozuk para duygulandırdı
Türkiye'de çekilen bu görüntüler korkutmuştu! ABD'li uzman duyurduTürkiye'de çekilen bu görüntüler korkutmuştu! ABD'li uzman duyurdu
Türkiye o görüntüleri konuştu! Meğerse kulağı kopmuş...Türkiye o görüntüleri konuştu! Meğerse kulağı kopmuş...
Anahtar Kelimeler:
deprem suriye

En Çok Okunan Trend Haberler

Genelevi basıp birbirine kattı! Seks işçisini darp etti

Genelevi basıp birbirine kattı! Seks işçisini darp etti

Doğal afetler bu evi yıkamıyor! Yapımı 7 gün sürüyor, 300 yıl dayanıyor

Doğal afetler bu evi yıkamıyor! Yapımı 7 gün sürüyor, 300 yıl dayanıyor

Türkiye o görüntüleri konuştu! Meğerse kulağı kopmuş...

Türkiye o görüntüleri konuştu! Meğerse kulağı kopmuş...

Ekmek poşetinin içinden fare çıktı! Görünce şoke oldu

Ekmek poşetinin içinden fare çıktı! Görünce şoke oldu

İlginizi Çekebilir

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

İstek değil ihtiyaç! Hayatınızın çok kolaylaştığını fark edeceksiniz...

İstek değil ihtiyaç! Hayatınızın çok kolaylaştığını fark edeceksiniz...

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

Teknoloji ne kadar gelişirse gelişsin fotoğraf bastırmaktan vazgeçemeyenler buraya!

Teknoloji ne kadar gelişirse gelişsin fotoğraf bastırmaktan vazgeçemeyenler buraya!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.