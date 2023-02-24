Dünya bu olayı konuşuyor! Enkaz altında çıkartıldığında öldü zannedildi... Mezara konulacakken birden canlandı

Kahramanmaraş merkezli yaşanan deprem Kahramanmaraş ve Hatay başta olmak üzere Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman ve Malatya'da büyük yıkıma neden oldu. 6 Şubat’ta saat 04.17’de meydana gelen 7.7 büyüklüğündeki depremin yaraları henüz sarılamamışken bölgede 13.24’te 7.6 büyüklüğünde iki bir deprem daha yaşandı. Türkiye'deki depremler Suriye'nin İdlib, Halep, Hama, Lazkiye, Tartus ve Rakka illerinde de şiddetli hissedildi, büyük yıkımlar meydana geldi. Suriye’nin Atarib kasabasında enkaz kaldırma çalışmaları sırasında yaşanan bir olay dünya basınında geniş yankı uyandırdı.

CESET TORBASI HAREKET ETMEYE BAŞLADI

Çöken bir binanın enkazından çıkartılan Ahmed el-Maghribi isimli bir adama ölü teşhisi konuldu. Saplık görevlileri aile üyelerinin gelip adamı teşhis etmesi için Magrihibi’nin cesedini morga kaldırdı. Ailenin adamı teşhis etmesinin sonrasında cenaze işlemlerine başlandı. Maghribi cenazede mezara konulacağı sırada birden canlandı. Ceset torbasının içinde hareket etmeye başlayan adamın torba açıldığında ölmediği anlaşıldı.

AİLESİ ŞOKE OLDU

Daily Star’da yer alan habere göre aile Magrihibi’nin canlı olduğunu anlayınca büyük bir şaşkınlık yaşadı ve onu hastaneye geri götürdü. Hastanede tedavi altına alınan adamın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.