Kahramanmaraş depreminin sembolü olmuştu! Enkaz altında doğan mucize bebeği amcası evlat edindi

6 Şubat’ta meydana gelen Türkiye’de 10 ilde hissedilen depremler Suriye’nin kuzeyini de vurdu. Türkiye'deki depremler Suriye'nin İdlib, Halep, Hama, Lazkiye, Tartus ve Rakka illerinde de şiddetli hissedildi, büyük yıkımlar meydana geldi. Suriye’nin Halep şehrine bağlı Efrin ilçesinin Cinderes bölgesinde yıkılan bir evinin enkazının altında mucize bir doğum gerçekleşti. Anne, babası ve dört kardeşini depremle birlikte çöken evlerinin enkazında kaybeden bir kız bebek annesine göbke bağıyla bağlı olarak arama-kurtarma ekipleri tarafından bulundu. Tedavisi için hastaneye kaldırılan bebeğe mucize anlamına gelen ‘Aya’ adı verildi. Kurtarılma görüntülerinin tüm dünyada yer almasından sonra Aya bebek için evlat edinme başvuruları yağdı. Şimdi küçük çocuk amcası ve yengesi tarafından evlat edinildi ve merhum annesinin adını taşıyor.

“O ARTIK BENİM ÇOCUKLARIMDAN BİRİ”

Tedavi altına aldığı hastanede doktorlar, Aya'nın akrabası olduğunu söyleyen çok sayıda kişinin de hastaneye başvuru yaptığını, bebeğin güvenliğine dair endişelerin arttığını belirtilmişti. Amca Khalil ve karısının bir DNA testi sonucunda Aya’nın gerçek akrabalarının olduğu doğrulandıktan sonra evlat edinebildikleri ifade edildi.

Amca Halil El-Sawadi, “O artık benim çocuklarımdan biri. Onunla çoucklarım arasında ayrım yapmayacağım. "Babasının, annesinin ve kardeşlerinin hatırasını yaşatacağı için çocuklarımdan daha değerli olacak" dedi. Merhum annesinin adı verilen Afraa çiftin diğer altı çocuğuyla birlikte büyüyecek.