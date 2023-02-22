Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Trend Haber
  4. Kahramanmaraş depreminin sembolü olmuştu! Enkaz altında doğan mucize bebeği amcası evlat edindi

Kahramanmaraş depreminin sembolü olmuştu! Enkaz altında doğan mucize bebeği amcası evlat edindi

22.02.2023 08:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş merkezli olarak meydana gelen depremlerden etkilenen Suriye’nin Halep şehrine bağlı Efrin ilçesinin Cinderes bölgesinde bir enkazın altında doğan ve Aya adı verilen kız bebek amcası tarafından evlat edinildi. Enkaz altında doğum yaptıktan sonra hayatını kaybeden annesine göbek kordonu bağlı bir şekilde bulunan mucize bebek artık merhum annesini adı olan Afraa ile anılacak.

Kahramanmaraş depreminin sembolü olmuştu! Enkaz altında doğan mucize bebeği amcası evlat edindi

6 Şubat’ta meydana gelen Türkiye’de 10 ilde hissedilen depremler Suriye’nin kuzeyini de vurdu. Türkiye'deki depremler Suriye'nin İdlib, Halep, Hama, Lazkiye, Tartus ve Rakka illerinde de şiddetli hissedildi, büyük yıkımlar meydana geldi. Suriye’nin Halep şehrine bağlı Efrin ilçesinin Cinderes bölgesinde yıkılan bir evinin enkazının altında mucize bir doğum gerçekleşti. Anne, babası ve dört kardeşini depremle birlikte çöken evlerinin enkazında kaybeden bir kız bebek annesine göbke bağıyla bağlı olarak arama-kurtarma ekipleri tarafından bulundu. Tedavisi için hastaneye kaldırılan bebeğe mucize anlamına gelen ‘Aya’ adı verildi. Kurtarılma görüntülerinin tüm dünyada yer almasından sonra Aya bebek için evlat edinme başvuruları yağdı. Şimdi küçük çocuk amcası ve yengesi tarafından evlat edinildi ve merhum annesinin adını taşıyor.

“O ARTIK BENİM ÇOCUKLARIMDAN BİRİ”

1

Tedavi altına aldığı hastanede doktorlar, Aya'nın akrabası olduğunu söyleyen çok sayıda kişinin de hastaneye başvuru yaptığını, bebeğin güvenliğine dair endişelerin arttığını belirtilmişti. Amca Khalil ve karısının bir DNA testi sonucunda Aya’nın gerçek akrabalarının olduğu doğrulandıktan sonra evlat edinebildikleri ifade edildi.

2

Amca Halil El-Sawadi, “O artık benim çocuklarımdan biri. Onunla çoucklarım arasında ayrım yapmayacağım. "Babasının, annesinin ve kardeşlerinin hatırasını yaşatacağı için çocuklarımdan daha değerli olacak" dedi. Merhum annesinin adı verilen Afraa çiftin diğer altı çocuğuyla birlikte büyüyecek.

İlginizi Çekebilir

Hatay, dünya basınında! “Yeni travma yarattı”

Hatay, dünya basınında! “Yeni travma yarattı”

 Dünya Adıyamanlı Taha’yı konuşuyor! “Bir ulusun kalbini fethetti”

Dünya Adıyamanlı Taha’yı konuşuyor! “Bir ulusun kalbini fethetti”

 Japon deprem uzmanı Hatay için uyarmıştı! İkinci nokta...

Japon deprem uzmanı Hatay için uyarmıştı! İkinci nokta...

 Celal Şengör kartlarla anlatmıştı! ‘Türkiye’yi böyle itti’ diyerek...

Celal Şengör kartlarla anlatmıştı! ‘Türkiye’yi böyle itti’ diyerek...

 Sismik dalgalar dünyaya böyle yayılmış! Amerika’ya kadar bile...

Sismik dalgalar dünyaya böyle yayılmış! Amerika’ya kadar bile...

 Türk jeolog açıkladı! “Bu fayın potansiyelini...”

Türk jeolog açıkladı! “Bu fayın potansiyelini...”

 Fay kırığının uydu görüntülerini gösterdi! Fayın üzerindeki binalar...

Fay kırığının uydu görüntülerini gösterdi! Fayın üzerindeki binalar...

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
‘Gizemli top’ paniği! Sahil kapatıldı, polisler harekete geçti‘Gizemli top’ paniği! Sahil kapatıldı, polisler harekete geçti
Deprem anını sokaktan kaydetti! Mahşer yerine döndü... “Ortalık yıkıldı”Deprem anını sokaktan kaydetti! Mahşer yerine döndü... “Ortalık yıkıldı”
Tek bir binanın yıkılmadığı yerdi! Amerika basını orayı konuşuyorTek bir binanın yıkılmadığı yerdi! Amerika basını orayı konuşuyor
Anahtar Kelimeler:
deprem suriye aya

En Çok Okunan Trend Haberler

Fenomen isim depremde ölen arkadaşlarıyla fotoğrafını gösterip...

Fenomen isim depremde ölen arkadaşlarıyla fotoğrafını gösterip...

Genelevi basıp birbirine kattı! Seks işçisini darp etti

Genelevi basıp birbirine kattı! Seks işçisini darp etti

Dünya Adıyamanlı Taha’yı konuşuyor! “Bir ulusun kalbini fethetti”

Dünya Adıyamanlı Taha’yı konuşuyor! “Bir ulusun kalbini fethetti”

Japon deprem uzmanı Hatay için uyarmıştı! İkinci nokta...

Japon deprem uzmanı Hatay için uyarmıştı! İkinci nokta...

İlginizi Çekebilir

Umre pozunda o detayı görenler şaştı kaldı! "Yaş 40'ı geçti..."

Umre pozunda o detayı görenler şaştı kaldı! "Yaş 40'ı geçti..."

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

En yakın arkadaşınız olmaya aday, en iyi tablet modelleriyle tanışın!

En yakın arkadaşınız olmaya aday, en iyi tablet modelleriyle tanışın!

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

"Kabin boy valizime nasıl daha çok eşya sığdırırım?" diyenler buraya!

"Kabin boy valizime nasıl daha çok eşya sığdırırım?" diyenler buraya!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.