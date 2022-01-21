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Dünya bu projeyi bekliyor! Elon Musk, insan beynine çip takmak için harekete geçti

21.01.2022 10:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tesla ve SpaceX CEO'su Elon Musk'ın beyin çipi girişimi Neuralink, dünyanın beklediği projede insanlara çip takmak için geri sayıma başladı. Daha önce yapay zeka mikroçiplerini başarıyla hayvanlara yerleştiren şirket, insanlarda klinik deneyler başlatmaya hazırlanıyor. Neuralink, teknolojiyi insanlarda test edecek bir "klinik araştırma direktörü" arıyor.

Dünya bu projeyi bekliyor! Elon Musk, insan beynine çip takmak için harekete geçti

Elon Musk'ın Neuralink projesi oldukça çarpıcı bulunuyor. Çünkü ünlü milyarder, şirketinin bu projesi sayesinde insan beynine çip takmayı amaçlıyor. Böylece insan beyni ile bilgisayar arasında bağlantı kurularak, insanların omurga yaralanmalarının ve nörolojik sorunlarının çözülmesi planlanıyor. Elon Musk'ın hayallerinden biri olan bu proje için artık yeni bir aşamaya geçildi.

NEURALINK, İŞ İLANI YAYINLADI

The Guardian'ın haberine göre; Neuralink, teknolojiyi insanlarda test edecek "klinik deneme direktörü" için iş ilanı yayınladı. İş ilanında, klinik deneme direktörünün Kaliforniya'daki Fremont tesisinde görev yapacağı ifade edildi. İşe alınacak kişinin en yenilikçi doktorlar ve en iyi mühendisler ile yakın bir şekilde çalışacağı de belirtildi.

İş ilanında kişinin "Dünyayı değiştirme ve farklı alanlardan en zeki ve en yetenekli uzmanlardan bazılarıyla çalışma fırsatı"na sahip olacağı bilgisi verildi.

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HAYVANLARIN BEYNİNE YERLEŞTİRMİŞTİ

Şirket daha önce Pager adlı bir makak maymunu ve Gertrude adlı bir domuzun beyinlerine yapay zeka mikroçiplerini başarıyla yerleştirmişti. Pager adlı makak maymunun zihin gücüyle oyun oynadığı anların videosu da şirket tarafından paylaşılmıştı.

Monkey MindPong 2-19 screenshot

ELON MUSK SÖZ VERMİŞTİ

Elon Musk, beyin çipi teknolojisi için “felçli birinin akıllı telefonu, başparmak kullanan birine göre daha hızlı kullanmasını sağlayacak” sözünü vermişti.

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Elon Musk
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