Elon Musk yine Twitter'dan bombaladı! Akıllı telefonlarla ilgili dikkat çeken sözler: "Akıllara durgunluk veriyor"

Tesla ve SpaceX CEO'su Elon Musk deyim yerindeyse gündemden düşmüyor. Twitter hesabından yaptığı açıklamalarla birçok kişinin dikkatini çeken ünlü milyarder, bu kez akıllı telefonlarla alakalı çok konuşulacak bir açıklamaya imza attı.

ELON MUSK'TAN AKILLI TELEFON TWEET'İ

Elon Musk, Lex Fridman'ın paylaşımına yanıt verdi. Paylaşım ise ilk iPhone'un Steve Jobs tarafından 15 yıl önce tanıtılması, şu anda 6.3 milyardan fazla akıllı telefon kullanıcısının olması ve teknolojinin hızla benimsenmesi ile ilgiliydi. Musk, verdiği yanıtta ise "İnsanların yüzde 80'inden fazlasının akıllı telefona sahip olması akıllara durgunluk veriyor" ifadelerini kullandı.

Mind-blowing that over 80% of humans have a smart phone — Elon Musk (@elonmusk) January 10, 2022

DAHA ÖNCE TELEFON ÜRETECEĞİ İDDİA EDİLMİŞTİ

Daha önce Elon Musk'ın sahibi olduğu Tesla şirketine ait olduğu söylenen bir telefonun görüntüleri ortaya çıkmış, Musk'ın Tesla şirketi aracılığıyla akıllı telefon sektörüne girerek iPhone'ların üreticisi Apple'a ve diğer birçok firmaya rakip olacağı ileri sürülmüştü. Ancak ne Elon Musk ne de Tesla, böyle bir telefonun tanıtımını gerçekleştirmedi.

MUSK'IN TEKNOLOJİK PROJESİ: NEURALINK

Elon Musk'ın daha çok ağırlık verdiği teknolojik proje ise "Neuralink". Neuralink, insan beyni ile bilgisayarın birleştirilmesini amaçlıyor. Neuralink, özellikle felçli hastalar için teknolojik çözümler geliştirme hedefinde.

