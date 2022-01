Elon Musk yine Twitter'dan bombaladı! Akıllı telefonlarla ilgili dikkat çeken sözler: "Akıllara durgunluk veriyor"

Tesla ve SpaceX CEO'su Elon Musk deyim yerindeyse gündemden düşmüyor. Twitter hesabından yaptığı açıklamalarla birçok kişinin dikkatini çeken ünlü milyarder, bu kez akıllı telefonlarla alakalı çok konuşulacak bir açıklamaya imza attı.

Elon Musk, Lex Fridman'ın paylaşımına yanıt verdi. Paylaşım ise ilk iPhone'un Steve Jobs tarafından 15 yıl önce tanıtılması, şu anda 6.3 milyardan fazla akıllı telefon kullanıcısının olması ve teknolojinin hızla benimsenmesi ile ilgiliydi. Musk, verdiği yanıtta ise "İnsanların yüzde 80'inden fazlasının akıllı telefona sahip olması akıllara durgunluk veriyor" ifadelerini kullandı.

Mind-blowing that over 80% of humans have a smart phone