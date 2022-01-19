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Elon Musk yine Twitter'dan bombaladı! Akıllı telefonlarla ilgili dikkat çeken sözler: "Akıllara durgunluk veriyor"

19.01.2022 11:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tesla ve SpaceX CEO'su Elon Musk, yine Twitter hesabı üzerinden çok konuşulacak bir tweet attı. Ünlü milyarder Musk, bu kez 6,3 milyardan fazla akıllı telefon kullanıcısının olmasıyla ilgili bir paylaşıma yanıt verdi. İşte Musk'ın dikkat çeken paylaşımı...

Elon Musk yine Twitter'dan bombaladı! Akıllı telefonlarla ilgili dikkat çeken sözler: "Akıllara durgunluk veriyor"

Tesla ve SpaceX CEO'su Elon Musk deyim yerindeyse gündemden düşmüyor. Twitter hesabından yaptığı açıklamalarla birçok kişinin dikkatini çeken ünlü milyarder, bu kez akıllı telefonlarla alakalı çok konuşulacak bir açıklamaya imza attı.

ELON MUSK'TAN AKILLI TELEFON TWEET'İ

Elon Musk, Lex Fridman'ın paylaşımına yanıt verdi. Paylaşım ise ilk iPhone'un Steve Jobs tarafından 15 yıl önce tanıtılması, şu anda 6.3 milyardan fazla akıllı telefon kullanıcısının olması ve teknolojinin hızla benimsenmesi ile ilgiliydi. Musk, verdiği yanıtta ise "İnsanların yüzde 80'inden fazlasının akıllı telefona sahip olması akıllara durgunluk veriyor" ifadelerini kullandı.

DAHA ÖNCE TELEFON ÜRETECEĞİ İDDİA EDİLMİŞTİ

Daha önce Elon Musk'ın sahibi olduğu Tesla şirketine ait olduğu söylenen bir telefonun görüntüleri ortaya çıkmış, Musk'ın Tesla şirketi aracılığıyla akıllı telefon sektörüne girerek iPhone'ların üreticisi Apple'a ve diğer birçok firmaya rakip olacağı ileri sürülmüştü. Ancak ne Elon Musk ne de Tesla, böyle bir telefonun tanıtımını gerçekleştirmedi.

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MUSK'IN TEKNOLOJİK PROJESİ: NEURALINK

Elon Musk'ın daha çok ağırlık verdiği teknolojik proje ise "Neuralink". Neuralink, insan beyni ile bilgisayarın birleştirilmesini amaçlıyor. Neuralink, özellikle felçli hastalar için teknolojik çözümler geliştirme hedefinde.

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Anahtar Kelimeler:
akıllı telefon Elon Musk
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