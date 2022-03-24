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Dünya devlerine kabusu yaşattı! Lapsus$ grubunun beyni 16 yaşında olabilir

24.03.2022 10:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Nvidia, Samsung, Ubisoft, Okta ve hatta Microsoft'un verilerine eriştiğini iddia edip dünya devlerine kabus yaşatan ve son dönemin en çok konuşulan siber saldırı iddialarına imza atan Lapsus$ hack grubunun beyni 16 yaşındaki bir çocuk olabilir.

Dünya devlerine kabusu yaşattı! Lapsus$ grubunun beyni 16 yaşında olabilir

Son haftaların en çok konuşulan hacker grubu olan Lapsus$, Nvidia, Samsung, Ubisoft, Okta ve hatta Microsoft gibi şirketlere saldırdığını iddia etmişti. Siber güvenlik dünyasında ün kazanan bu tehlikeli hacker'ların arkasında kimin olduğu, siber saldırı operasyonlarını kimin yönettiği de oldukça merak edilmişti. Yeni bir rapora göre, bir genç operasyonları yöneten kişi olabilir.

ARAŞTIRMACILAR: GRUBUN BEYNİ 16 YAŞINDA

Bloomberg'in haberine göre; Microsoft ve Nvidia dahil olmak üzere teknoloji şirketlerine yönelik bir dizi saldırıyı araştıran siber güvenlik araştırmacıları, saldırıların izini takip etti ve izler annesi ile birlikte İngiltere'de evinde yaşayan 16 yaşındaki bir çocuğa kadar ulaştı.

Haberde, saldırıya uğrayan şirketler adına Lapsus$ grubunu araştıran dört araştırmacının, gencin grubun beyni olduğuna inandıkları bildirildi.

siber saldırı

Araştırmacılar, gencin Lapsus$ tarafından gerçekleştirilen bazı büyük saldırıların arkasında olduğundan şüpheleniyorlar. Ancak onu Lapsus$ grubunun gerçekleştirdiğini iddia ettiği her saldırıya kesin olarak bağlayamadılar.

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Çocuğun annesinin ise, oğluna yönelik iddialardan veya sızdırılan materyallerden haberdar olmadığını söylediği belirtildi.

BAŞKALARI DA VAR

Lapsus$ grubunun başka bir üyesinin ise Brezilya'da yaşayan bir genç olduğundan şüpheleniliyor. Grubun operasyonlarına dahil olan başka kişilerin de olduğu belirtiliyor.

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Anahtar Kelimeler:
siber saldırı
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