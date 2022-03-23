Microsoft'tan Lapsus$ açıklaması! Nvidia ve Samsung sonrası bir büyük şok daha

Dijital dünyada Lapsus$ hacker grubu şoku yaşanıyor. Daha önce Nvidia ve Samsung gibi büyük şirketlere siber saldırı düzenleyip bilgiler çaldığını iddia eden Lapsus$ hacker grubunun son olarak Microsoft'a saldırdığı ve yaklaşık 37 GB'lık bir dosya paylaştığı öne sürülmüştü. Yine iddialara göre grubun paylaştığı dosyalar Bing ve Cortana için kaynak kodlarının bazı kısımlarını içeriyordu. Herkes endişeli bir bekleyiş içindeyken, Microsoft konu hakkında bir açıklama yayınladı.

MICROSOFT "TEK BİR HESAP" DEDİ VE DETAYLARI PAYLAŞTI

The Verge'ün haberine göre; Microsoft, yaptığı açıklamada DEV-0537 olarak adlandırdığı grubun sınırlı erişim sağlayan tek bir hesabın güvenliğini ihlal ettiğini söyledi. Microsoft "Siber güvenlik müdahale ekiplerimiz, güvenliği ihlal edilen hesabı düzeltmek ve daha fazla etkinliği önlemek için hızla devreye girdi." dedi.

Microsoft, Lapsus$'ı takip etmeye devam edeceğini kaydetti.

Lapsus$ grubunun Bing ve Cortana kodunun yüzde 45'ini ve Bing Haritalar kodunun ise yaklaşık yüzde 90'ını aldığı iddia ediliyor.



