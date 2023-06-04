Dünya diken üstünde! ABD ile Çin arasındaki tansiyon yükseldi: "Dayanılmaz bir felaket getirebilir..."

Dünya uzunca bir süredir Ukrayna ve Rusya arasındaki çatışma haberlerine kilitlenmişken, Asya'da bir diğer savaş ihtimali daha doğuyor. Washington-Pekin arasındaki bağlar şu günlerde Tayvan üzerinden ilerliyor. ABD ile Çin arasında Tayvan üzerinden Güney Çin Denizi'nde hızla tırmanışa geçen gerilim ABD'nin son açıklaması sonrası zirveye ulaşmıştı. Pekin tarafından bugün yeni bir açıklama yapıldı.

ÇİNLİ SAVUNMA BAKANI LI'DEN NATO İTTİFAKLARINA UYARI!

Mart ayında savunma bakanı olarak atanmasının ardından ilk önemli konuşmasını yapan Çin Savunma Bakanı Li Shangfu, Asya güvenlik forumunda gündem hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Yaptığı açıklamada olası bir ABD-Çin çatışmasının "dünya için dayanılmaz bir felaket" getireceğini vurgulayan Bakan Li, Pekin-Washington hattındaki ilişkilerin diyalog eksenli ilerletilmesini istediklerini ifade etti.

Pasifik bölgesinde 'NATO benzeri' ittifaklarla diyalog istediğini şiddetle ifade eden Bakan Li, "Çin ile ABD arasında yaşanacak şiddetli bir çatışma veya çatışmanın dünya için dayanılmaz bir felaket olacağı inkar edilemez" dedi.

İkili bağları geliştirmek ve işbirliğini derinleştirmenin öneminden bahseden Li, Pasifik'te ortak çıkarların gözetilmesi mesajı verdi.

"DÜNYA, ÇİN VE ABD'NİN BİRLİKTE BÜYÜMESİ İÇİN YETERİNCE BÜYÜK"

Bakan Li, Asya'daki en yüksek güvenlik zirvesi Shangri-La Dialogue'da Çin ve ABD'nin birbirinden çok farklı sistemleri olduğunu vurguladı. İki ülkenin birçok yönden farklı olduklarını ifade eden Li, Çin ve ABD'nin birlikte büyümesi için dünyanın yeterince büyük olduğunu söyledi.

GERİLİM TIRMANIYOR: ABD, ÇİN'İ AZARLADI!

Cumartesi günü Tayvan Boğazı'nda meydana gelen ABD'li muhbir olayından sonra ABD Savunma Bakanı Llyod Austin'den kritik bir açıklama gelmişti. Açıklamada Austin, Tayvan'daki statükonun korunmasına 'derinden bağlı' olduklarını söylemişti.

Öte yandan ABD tarafından yapılan bir diğer çağrıda Çin askeri müzakereye davet edilmiş fakat Çin bu daveti reddetmişti. Bunun üzerine Austin, üstü kapalı bir şekilde Çin'i azarlamıştı.

ABD'DEN KARARLI MESAJ! "DEVAM EDECEĞİZ!"

Austin tarafından yapılan açıklamada, Çin tarafından gelen zorbalık ve zorlamalara karşı dirençli olacağı mesajı verilerek, Tayvan Boğazı ve Güney Çin Denizi'ndeki varlıklarına devam edecekleri söylendi.

"ÇİN'İN İÇ İŞLERİNE KARIŞILIYOR" İDDİALARI

Bakan Li Singapur'da gerçekleştirilen toplantıda yaptığı açıklamada, Tayvan'ın Çin'e bağlı bir bölge olduğu üzerinde durdu. ABD'yi ve diğer NATO müttefiklerini ise Tayvan'a savunma gücü ve eğitim desteği sağlamakla suçlayan Li, bu devletleri 'Çin'in iç işlerine karışmakla' suçladı.

Konuyla alakalı Li, "Çin, barışçıl kalkınma yoluna bağlı kalmaya devam edecek. Meşru haklarımızı ve çıkarlarımızı savunmaktan asla çekinmeyeceğiz. Ülkenin temel çıkarlarını ihlal etmeyi bırakın!” dedi.

Son zamanlarda Çin'deki analistler; ABD'nin Avustralya ve Birleşik Krallıkla arasındaki AUKUS ittifakını ve ABD'nin Avustralya, Hindistan ve Japonya'yı içeren Quad Grubu'nu öne sürerek Çin'in etrafının kuşatıldığını ifade ediyor.

Bu bağlamda konuyla ilgili Bakan Li, Soğuk Savaş zihniyetinin yeniden dirildiğini vurgulayarak, "Bölgedeki güvenlik riskleri büyük ölçüde artıyor. Karşılıklı saygı, zorbalık ve hegemonyaya galip gelmeli" dedi.