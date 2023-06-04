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Pakistan Başbakanı'nın hediyesi gündem oldu! Erdoğan 'Nerede mangolar?' diye sorunca...

04.06.2023 13:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yemin törenine katılan devlet başkanlarından olan Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'in hediyesi gündem oldu. Erdoğan çifti ile bir süre sohbet eden Şerif, hediye olarak mango getirdiğini söyledi. "Nerede mangolar?" diye soran Erdoğan, mangoların eve gönderildiğini öğrenince memnuniyetini gösterdi. İkili arasındaki diyalog dikkat çekti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün gerçekleşen yemin törenini katılanlar arasında Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif de vardı. Şerif'in törende Erdoğan çifti ile yaptığı sohbet ve Pakistan’dan getirdiği hediyeler gündem oldu.

Pakistan medyası, Şerif’in hediye olarak Türkiye’ye mango götürdüğünü ve bunları Erdoğan’a teslim ettiğini yazdı.

GÖRÜNTÜLER PAYLAŞILDI

Paylaşılan video görüntülerinde Şerif ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Emine Erdoğan’ın sohbeti görülürken, samimi ortam dikkat çekti.

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Şerif, "Pakistan halkı sizin seçilmenizden dolayı çok mutlu. Davetiniz için çok teşekkür ederim, mutlu anınızı bizimle paylaştınız" dedi.

Şerif, Pakistan'dan mango getirerek hediye ettiğini söylerken, Erdoğan, "Nerede mangolar?" diye sordu.

ERDOĞAN MEMNUNİYETİNİ GÖSTERDİ

Erdoğan çifti, mangoların eve yollandığını öğrenince, Erdoğan baş parmağını kaldırarak memnuniyetini gösterirken gülümsedi.

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Şerif de Emine Erdoğan'a dönerek, "Mangoların yarısı sizin yarısı kardeşimin" dedi.

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Pakistan Recep Tayyip Erdoğan

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