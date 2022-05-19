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Dünya diken üstünde! Maymun Çiçeği virüsü Avrupa'da bir ülkede daha ortaya çıktı...

19.05.2022 18:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son olarak ABD'de tespit edilen maymun çiçeği virüsü Avrupa'da bir ülkede daha ortaya çıktı. Dünyayı diken üstünde tutan virüs İtalya'da tespit edildi. İtalya’ya maymun çiçeği virüsü kaynaklı ilk vakanın İspanya’dan gelen bir kişide tespit edildiği açıklandı.

Dünya diken üstünde! Maymun Çiçeği virüsü Avrupa'da bir ülkede daha ortaya çıktı...

İtalyan basınındaki haberlere göre, İspanya’nın Kanarya Adaları’ndan Roma’ya gelen bir kişide maymun çiçeği virüsüne rastlandı.

İtalya Yüksek Sağlık Enstitüsünün (ISS) maymun çiçeği virüsüyle alakalı İtalya’daki durumu takip maksatlı uzmanlardan oluşan özel bir görev gücü oluşturduğu belirtildi.

Sağlık Bakanlığının da bölgelerdeki yerel sağlık makamlarını maymun çiçeği vakalarına ilişkin uyardığı kaydedildi.

'HER ŞEY KONTROL ALTINDA'

ISS Bulaşıcı Hastalıklar Birimi Başkanı Anna Teresa Palamara, ANSA ajansına yaptığı açıklamada, "Şu an için bizim ülkemizde alarm verilecek bir durum yok, her şey kontrol altında." dedi.

G7 ülkeleri sağlık bakanları toplantısı için Almanya’nın başkenti Berlin’de bulunan İtalya Sağlık Bakanı Roberto Speranza da gerek ulusal gerekse Avrupa gözlem ağları sayesinde konuya yüksek dikkatle yaklaştıklarını ifade etti.

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İSPANYA VE PORTEKİZ'DE DE VİRÜS ALARMI VERİLMİŞTİ

Orta ve Batı Afrika'da maymundan insana geçen endemik bir virüsün neden olduğu nadir bir hastalık olan maymun çiçeğinin, 18 Mayıs'ta İspanya'nın başkenti Madrid'de 8 kişide tespit edildiği açıklanmıştı.

Virüsün Avrupa'da ilk olarak 7 Mayıs'ta İngiltere'de bir kişide görüldüğü doğrulanmış, ardından 17 Mayıs'ta Portekiz'de 5 kişide bu virüsün görüldüğü, 15 kişinin de şüpheli durumda gözetim altına alındığı belirtilmişti.

ABD'de de 2022 yılının ilk "maymun çiçeği" (monkeypox) virüsünden kaynaklı vakanın görüldüğü belirtildi. Virüsün yakın zamanda Kanada'ya seyahat eden bir erkekte görüldüğü aktarıldı.

Maymun çiçeğinde, deride döküntü ve kabarıklıklar, ateş, sırt ve kas ağrıları, şişmiş lenf düğümleri en yaygın belirtiler olarak biliniyor.

(AA)

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