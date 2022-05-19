HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Bu belirtilere dikkat! Maymun çiçeği hastalığı ABD'ye de sıçradı

Bu belirtilere dikkat! Maymun çiçeği hastalığı ABD'ye de sıçradı

19.05.2022 10:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Avrupa'da görülen maymun çiçeği hastalığı ABD'de görüldü. Massachusetts eyaletinde görülen vakanın sağlık durumunun iyi olduğu ve halk için herhangi bir risk oluşturmadığı ifade edildi. İngiltere'de vaka sayısı 9'a yükselirken, Madrid'de 8, Lizbon'da da 5 kişide hastalık tespit edildi.

Bu belirtilere dikkat! Maymun çiçeği hastalığı ABD'ye de sıçradı

ABD'de, 2022 yılının ilk "maymun çiçeği" (monkeypox) virüsünden kaynaklı vakanın görüldüğü belirtildi. Virüsün yakın zamanda Kanada'ya seyahat eden bir erkekte görüldüğü aktarıldı. Avrupa'da da yayılan virüsün belirtileri yüzde başlayan ve vücudun geri kalanına yayılan ateş, baş ağrısı ve deri döküntüleri şeklinde ortaya çıkıyor.

iStock-1203949841 (3)

KANADA'YA SEHAYAT EDEN BİR ERKEKTE GÖRÜLDÜ

Massachusetts Halk Sağlığı Departmanı, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, yakın zamanda Kanada'ya seyahat eden bir erkekte maymun çiçeği virüsü tespit ettiklerini doğruladı.

Kurum yetkilileri, temaslı takibi yapmak için ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) ve ilgili yerel sağlık kuruluşlarıyla çalıştığını, "hastaneye kaldırılan söz konusu kişinin durumunun iyi olduğunu ve vakanın halk için herhangi bir risk oluşturmadığını" ifade etti.

Virüsün insanlar arasında kolayca yayılmadığı ancak virüs bulaşmış yatak takımları ve giysiler gibi nesnelerle temas durumunda veya virüslü kişiyle uzun süre yakın temas halinde solunum yoluyla bulaşmanın gerçekleşebileceği bildirildi.

ABD'de bu yıl daha önce hiçbir "maymun çiçeği" vakası görülmezken 2021'de Texas ve Maryland'den Nijerya'ya seyahat etmiş 2 kişide vaka tespit edildiği kaydedilmişti.

AVRUPA'DA DA YAYILIYOR

Kısa zaman önce İngiltere, Portekiz ve İspanya'da da bazı maymun çiçeği virüsü vakaları bildirilmişti.

Avrupa'da maymun çiçeği virüsü alarmı! İngiltere'den sonra İspanya ve Portekiz'de de görüldüAvrupa'da maymun çiçeği virüsü alarmı! İngiltere'den sonra İspanya ve Portekiz'de de görüldü

BU BELİRTİLERE DİKKAT!

İlk olarak 1970'lerde Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde kaydedilen ve son 10 yılda artış gösteren maymun çiçeğinin belirtileri, yüzde başlayan ve vücudun geri kalanına yayılan ateş, baş ağrısı ve deri döküntüleri şeklinde ortaya çıkıyor.

Kaynak: AA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Biden'dan merak edilen 'Türkiye' sorusuna dikkat çeken yanıt!Biden'dan merak edilen 'Türkiye' sorusuna dikkat çeken yanıt!
Ümit Özdağ'ın paylaştığı video gündem yarattı!Ümit Özdağ'ın paylaştığı video gündem yarattı!
Piknik tüpüyle döverek öldürdüğü öne sürülmüştü! İfadesi ortaya çıktıPiknik tüpüyle döverek öldürdüğü öne sürülmüştü! İfadesi ortaya çıktı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Avrupa alarmda! Korkutucu virüste vaka sayıları artıyor! "Her türlü olasılığa hazır olmalıyız"

Avrupa alarmda! Korkutucu virüste vaka sayıları artıyor! "Her türlü olasılığa hazır olmalıyız"

Viral oldu! Dünya, Bush'un bu açıklamasını konuşuyor

Viral oldu! Dünya, Bush'un bu açıklamasını konuşuyor

Tüm Türkiye'de hızla yayılıyor! Önlem olarak terminatör böcekler devrede!

Tüm Türkiye'de hızla yayılıyor! Önlem olarak terminatör böcekler devrede!

Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye olay göndermeler!

Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye olay göndermeler!

Benzine yeni zam geldi: Litresi 24 liraya dayandı

Benzine yeni zam geldi: Litresi 24 liraya dayandı

Mansur Yavaş'ı hedef aldı! 'Siyasi hayatı 3 ay içinde bitecek'

Mansur Yavaş'ı hedef aldı! 'Siyasi hayatı 3 ay içinde bitecek'

İlginizi Çekebilir

Meksika'dan ABD'ye uzanan tünel şoke etti

Meksika'dan ABD'ye uzanan tünel şoke etti

Antalya'da size göre bir tatil için 3 öneri!

Antalya'da size göre bir tatil için 3 öneri!

Kahve severlerin hayatını kolaylaştıracak kahve termosu önerileri

Kahve severlerin hayatını kolaylaştıracak kahve termosu önerileri

“Rus dudaklarım o kadar büyük ki...”

“Rus dudaklarım o kadar büyük ki...”

Canan Karatay peş peşe bombaladı: At yemeği, sakın yemeyin

Canan Karatay peş peşe bombaladı: At yemeği, sakın yemeyin

Rahat oldukları kadar da fonksiyonel olan kanepe modelleri

Rahat oldukları kadar da fonksiyonel olan kanepe modelleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.