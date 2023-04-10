Dünya Kupası’nın en seksi hayranı olarak ünlenen eski Hırvatistan güzeli Ivana Knöll’ü kimse durduramıyor! Miami sahillerini yaktı

Eski Hırvatistan güzeli Ivana Knöll, 2022 Dünya Kupası sırasında tribünlerde ve Katar sokaklarda kendi ülkesinin bayraklarının deseninden oluşan birbirinden cesur kıyafet seçimleri yaptı. Katar’ın toplumsal kurallarına uymadığı için eleştiri oklarının hedefi haline gelen Knöll, cesur pozları sayesinde dünya genelinde 3.4 milyon takipçiye ulaştı. Katar’dakü ününü Instagram’daki birbirinden seksi pozlarıyla pekiştiren Knöll, bu kez de Miami tatilinden güneşlendiği anları paylaştı.

CİMRİ BİKİNİLİ POZLARI OLAY YARATTI

Miami’de tatil yaptığı anları sosyal medyadaki hesabının hikaye bölümünden paylaşan Knöll ilk olarak güneşlendiği anları paylaştı.

Ardından ise aynanın karşısına geçerek hayranlarını heyecanlandıran bikini takımıyla çekilen bir selfiesini yayınladı.