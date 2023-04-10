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Dünya Kupası’nın en seksi hayranı olarak ünlenen eski Hırvatistan güzeli Ivana Knöll’ü kimse durduramıyor! Miami sahillerini yaktı

10.04.2023 10:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Katar’da düzenlenen 2022 Dünya Kupası’na katılarak ses getirmeyi başaran eski Hırvatistan güzeli Ivan Knöll’ün sosyal medya paylaşımları hayranlarının nabzını yükseltmeye devam ediyor. Katar’da yaptığı cesur kıyafet seçimi nedeniyle bir anda sosyal medyada popülerliğe kavuşan Knöll, Miami sahilinde çekildiği bir pozunu Instagram hesabından paylaştı. Fenomen ismin gönderisi kısa sürede hayranlarının ilgisini çekti.

Dünya Kupası’nın en seksi hayranı olarak ünlenen eski Hırvatistan güzeli Ivana Knöll’ü kimse durduramıyor! Miami sahillerini yaktı

Eski Hırvatistan güzeli Ivana Knöll, 2022 Dünya Kupası sırasında tribünlerde ve Katar sokaklarda kendi ülkesinin bayraklarının deseninden oluşan birbirinden cesur kıyafet seçimleri yaptı. Katar’ın toplumsal kurallarına uymadığı için eleştiri oklarının hedefi haline gelen Knöll, cesur pozları sayesinde dünya genelinde 3.4 milyon takipçiye ulaştı. Katar’dakü ününü Instagram’daki birbirinden seksi pozlarıyla pekiştiren Knöll, bu kez de Miami tatilinden güneşlendiği anları paylaştı.

CİMRİ BİKİNİLİ POZLARI OLAY YARATTI

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Miami’de tatil yaptığı anları sosyal medyadaki hesabının hikaye bölümünden paylaşan Knöll ilk olarak güneşlendiği anları paylaştı.

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Ardından ise aynanın karşısına geçerek hayranlarını heyecanlandıran bikini takımıyla çekilen bir selfiesini yayınladı.

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