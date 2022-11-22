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Dünya Kupası'nın iddialı takımı Arjantin’in yıldızı Franco Armani'nin eşinden olay pozlar! Bikinisinin altını sıyırdı: Sosyal medya yıkıldı

22.11.2022 10:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Arjantin Milli Futbol takımının yıldızı Franco Armani'nin eşi Daniela Rendón'ın sosyal medya hesabında paylaştığı kareler olay oldu. Modellik yapan ve asıl mesleği avukatlık olan Latin güzelinin verdiği pozlar yürek hoplattı. Sıcak havuza girerken yeşil bikinisinin altını sıyıran Daniela Rendón, göğüs dekolteli paylaşımlarına yorumlar yağdı.

Dünya Kupası'nın iddialı takımı Arjantin’in yıldızı Franco Armani'nin eşinden olay pozlar! Bikinisinin altını sıyırdı: Sosyal medya yıkıldı

Dünya Kupası'nın iddialı takımı Arjantin’in yıldızı Franco Armani'nin eşi ünlü model Daniela Rendón'ın sosyal medya hesabında paylaştığı pozlara bakan bir daha baktı.

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Asıl mesleği Avukat olan Latin güzel Daniela Rendón, Arjantin'in ünlü modellerinden biri.

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KOLOMBİYALI ÜNLÜ MODEL SINIR TANIMIYOR

Verdiği cesur pozlarla adından söz ettiren ünlü model, sınır tanımıyor.

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Sosyal medya kullanıcıları son olarak göğüs dekolteli bir paylaşımda bulundan ünlü yıldıza ateş, kalp ve bomba emojisi göndererek hayranlıklarını dile getirdi.

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Arjantin’in yıldızı Franco Armani'nin eşi ünlü model Daniela Rendón'ın bir pozu ise diğerlerinin önüne geçecek cinsten.

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ARJANTİN'İN YILDIZI FRANCO ARMANİ'NİN EŞİNDEN YÜREK HOPLATAN POZ

Sıcak havuza girereken yeşil bikinisinin altını sıyıran ünlü yıldız, görenlerin ağzını açık bıraktı.

YEŞİL BİKİNİSİNİN ALTINI SIYIRDI

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Göğüs ve bacak dekolteli paylaşımlarıyla adından söz ettiren ünlü yıldız Arjantin'de olay olmaya devam ediyor.

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