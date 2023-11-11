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    4. Sosyal medya fenomeni Arabella Chi plaj tarzıyla nefesleri kesti! İçine hiçbir şey giyinmeyince frikik verdi... Müdahale gecikmedi

    Sosyal medya fenomeni Arabella Chi plaj tarzıyla nefesleri kesti! İçine hiçbir şey giyinmeyince frikik verdi... Müdahale gecikmedi

    11.11.2023 11:51 | Son Güncelleme:
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    Sosyal medyadan yaptığı birbirinden cesur paylaşımları sayesinde 1 milyon takipçiye ulaşan Arabella Chi yine hayranlarının nefeslerini kesen bir paylaşıma imza attı. Fenomen isim bikini altını gömlekle tamamlamayı tercih edince beğeni topladı. Gömleğinin içine hiçbir şey giymeyen Chi frikik verdiğini fark edince ise kendi müdahalesini kendisi yaptı.

    Sosyal medyadan yaptığı birbirinden cesur paylaşımları sayesinde 1 milyon takipçiye ulaşan Arabella Chi, Instagram'ın limitlerini zorlayan bir pozla sevenlerinin karşısına çıktı. Beyaz bikini altını beyaz bir gömlek ve şapkayla tamamlayan fenomen ismin pozu beğeni topladı. Chi hayranlarının yorum ve beğeni yağmuruna tuttuğu gönderisine, "Güneş öpücüğü" notunu ekledi.

    INSTAGRAM'DAN ÇEKİNDİ

    kapak 890

    Sosyal medyadan yaptığı paylaşımında gömleğinin ucundan frikik verdiğini fark eden Chi, Instagram'ın topluluk kurallarına dikkate alarak kendi sansürünü kendisi uyguladı. Fenomen isim göğüs ucunun gözüktüğü kısmı blurlayarak paylaşmayı seçti.

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