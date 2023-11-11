Sosyal medya fenomeni Arabella Chi plaj tarzıyla nefesleri kesti! İçine hiçbir şey giyinmeyince frikik verdi... Müdahale gecikmedi

Sosyal medyadan yaptığı birbirinden cesur paylaşımları sayesinde 1 milyon takipçiye ulaşan Arabella Chi, Instagram'ın limitlerini zorlayan bir pozla sevenlerinin karşısına çıktı. Beyaz bikini altını beyaz bir gömlek ve şapkayla tamamlayan fenomen ismin pozu beğeni topladı. Chi hayranlarının yorum ve beğeni yağmuruna tuttuğu gönderisine, "Güneş öpücüğü" notunu ekledi.

INSTAGRAM'DAN ÇEKİNDİ

Sosyal medyadan yaptığı paylaşımında gömleğinin ucundan frikik verdiğini fark eden Chi, Instagram'ın topluluk kurallarına dikkate alarak kendi sansürünü kendisi uyguladı. Fenomen isim göğüs ucunun gözüktüğü kısmı blurlayarak paylaşmayı seçti.