Beden pozitifliği savunucusu Ariella Nyssa, “Normal seksidir” diyerek kadınlara seslendi! Sosyal medyada olay yarattı

Sosyal medya takipçileriyle sıklıkla beden pozitifliğine yönelik paylaşımlar yapan Ariella Nyssa, 740 binden fazla takipçisinin karşısına beyaz etek ve bluz kombiniyle çıktı. Doğal bir makyaj tercih eden Nyssa, kadınların beden ölçüleri nedeniyle kıyafetlerinin kısıtlanmaması gerektiğini söyledi.

“NORMAL SEKSİDİR”

Fazla kiloları olduğu için bedenini örtmesi gerektiğini söyleyenlere inat Nyssa, “Kendimi iyi hissetmem yeterli. Bir kıyafetin içinde rahat değilsem ne olduğu çok umrumda olmaz. Kendinizi gizlemek zorunda değilsiniz” dedi. Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü Nyssa’nın gönderisini beğeni ve yorum yağmuruna tuttu.