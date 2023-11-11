Sosyal medya fenomeni Paige Spiranac'ın süper minisi limitte kaldı! Kalçasının görünmesine aldırış etmeden şov yaptı

Profesyonel golf kariyeri sırasında sportif başarılarının yanı sıra güzelliğiyle de adından söz ettirmeyi başaran Paige Spiranac sporculuk kariyerine ara verdikten sonra soluğu sosyal medya paylaşımlarında almıştı. Sosyal medya hesaplarını aktif bir şekilde kullanarak kısa sürede golf fenomenine dönüşen Spiranac yine cesur bir paylaşıma imza attı.

ESKİ GÜNLERİNE GERİ DÖNDÜ

Son dönemde özellikle golf sporuna geri dönüş sinyalleri veren Spiranac sık sık yeşil çimlerden paylaşım yapıyor. Son olarak fenomen isim beyaz bluz ve mini etekten oluşan bir golf kombiniyle hayranlarının karşısına çıktı.

Süper mini eteğiyle kalçasının gözükmesine aldırış etmeden poz veren fenomen ismin gönderisi kısa sürede hayranlarının beğenisini toplayarak övgü dolu yorumlar aldı. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Daha önce de mükemmel olduğunu söylemiştim" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Sen harika bir detaysın" yorumunu yaptı. Üçüncü bir sosyal medya kullanıcısı ise, "Bu kadar güzel olmanın haksızlık olduğunu düşünüyorum" dedi.