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    4. Dövme modeli Amber Luke mürekkeplerini sergilemek için bikinisi giydi! "Resmen vücudunda boş yer yok"

    Dövme modeli Amber Luke mürekkeplerini sergilemek için bikinisi giydi! "Resmen vücudunda boş yer yok"

    11.11.2023 11:24 | Son Güncelleme:
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    Dövme modeli Amber Luke sosyal medyaya verdiği aranın ardından sessizliğini bozarak dönüş yaptı. Sosyal medyadan sıklıkla mürekkeplerini sergilediği bir paylaşım yapan fenomen isim geleneğini bozmadı ve mavi bikini takımıyla hayranlarının karşısına geçti. Luke'un paylaşımı kısa sürede sosyal medyada viral olmayı başardı.

    Avustralyalı sosyal medya fenomeni Amber Luke, vücudunun %98'ini kaplayan dövmeleri sayesinde dünya geneline yayılan geniş bir hayran kitlesine ulaştı. Yüzünde, göğüslerinde, kollarında ve bacaklarında dövmeler bulunan fenomen isim mürekkepleri için 200 bin sterlin (yaklaşık 6 milyon 981 bin TL) harcadığını söylerken dövmelerini sergilemeyi de ihmal etmiyor. Vücudundaki dövmeleri göstermek için sık sık cesur paylaşımlara imza atan fenomen isim yine bu geleneğini bozmadı ve hayranlarının karşısına bikinili pozuyla çıktı.

    SOSYAL MEDYADAN YORUM YAĞDI

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    Fenomen isim son olarak ise Instagram hesabından yaptığı paylaşımda vücudundaki tüm dövmelerin görünmesine adeta yemin etti. Fenomen ismin pozları hayranlarının beğenisini topladı. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Çok iyi görünüyorsun" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Güzelliğinden büyülendim" yorumunu yaptı. Üçüncü bir sosyal medya kullanıcısı ise, "Resmen vücudunda boş yer yok" ifadesini kullandı

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    sosyal medya dövme fenomen Amber Luke
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