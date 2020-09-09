HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Dünyanın düz olduğunu kanıtlamak isterken kayboldular!

Dünyanın düz olduğunu kanıtlamak isterken kayboldular!

DÜNYA HABERLERİ  | 09.09.2020 16:09 | Son Güncelleme

Dünya'nın sonuna ulaşmak maksadıyla yola çıkan ve kaybolan ‘düz dünya’ taraftarı çift, salgın kurallarını ihlal ettikleri için karantinaya alındı. Çiftin ayrıca, savundukları teorinin aksine pusula kullandığı da belirtildi.

Dünyanın düz olduğunu kanıtlamak isterken kayboldular!

İtalya’da Dünya’nın düz olduğuna inanan orta yaşlarında bir çift, karantinaya rağmen teorilerini kanıtlamaya kalkıştı.

‘Dünya’nın sonuna ulaşmak’ isteyen çift, bu amaçla, Sicilya ve Kuzey Afrika arasında yer alan Lampedusa adasına doğru yelken açtı.

Tam da karantina tedbirlerinin devreye girdiği sırada Venedik'teki evlerinden ayrılan çift, önce Sicilya'nın kuzeyindeki sahil kasabası Termini Imerese’ye gitti. Burada arabalarını satarak bir tekne satın alan çift, Lampedusa yolculuklarına başladı.

Ancak kaybolan çift, Lampedusa yerine Sicilya’nın kuzeybatı kıyısındaki Ustica adasında oldukça yorgun ve bitik bir halde karaya çıktı.

Çifte yardımcı olan Sağlık Bakanlığı Denizcilik Sağlık Dairesi doktoru Salvatore Zichichi, durumun ironik bir yanını daha ortaya koydu.

Çiftin yönlerini bulmak için pusula kullandığını belirten Zichichi, “Bu oldukça komik. Çünkü pusula, karasal manyetik alanlar ilkesine dayanarak çalışan bir cihaz, ki bu da ‘düz dünyacılar’ın reddetmesi gereken bir ilke” dedi.

PEK ÇOK KEZ FİRAR ETMEYE ÇALIŞTILAR

Çift karantinaya alınırken, yetkililerden kaçtığı ve denize dönmeye çalıştığı da belirtildi. Yakalanan çift, bir kez daha firar girişiminde bulundu ancak yine başarısız oldu.

Çiftin, Dünya’nın orada sona erdiğine inandıkları için Lampedusa’ya gitmek istediği aktarıldı. Ancak Düz Dünya Topluluğu, Dünya’nın dört bir yanının, okyanusları geride tutan buz duvarlarla çevrili olduğunu iddia ediyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Tuğba Ekinci, meydan okudu: Daha iyisi gelmeyecek Tuğba Ekinci, meydan okudu: Daha iyisi gelmeyecek
Donald Trump, Nobel Barış Ödülü'ne aday gösterildiDonald Trump, Nobel Barış Ödülü'ne aday gösterildi
Yarı çıplak haldeyken bir kadını taciz etti!Yarı çıplak haldeyken bir kadını taciz etti!
En Çok Okunan Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan savaş gemilerine talimat
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan savaş gemilerine talimat
'Ucuzluk marketine gittim' dedi ve tek tek saydı...
'Ucuzluk marketine gittim' dedi ve tek tek saydı...
Haliç Üniversitesi'nden Erol Mütercimler hakkında flaş karar
Haliç Üniversitesi'nden Erol Mütercimler hakkında flaş karar
Görenler inanamadı! Şaşkına çeviren paylaşım
Görenler inanamadı! Şaşkına çeviren paylaşım
Duş alırken bacaklarındaki morlukları fark etti, hayatı değişti!
Duş alırken bacaklarındaki morlukları fark etti, hayatı değişti!
Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken İmamoğlu kararı
Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken İmamoğlu kararı
İlginizi Çekebilir
Bilim insanları uyardı: Kurtçuklarla beslenmeye hazır olun
Bilim insanları uyardı: Kurtçuklarla beslenmeye hazır olun
Ukraynalı kadın, iniş yapan uçağın kanadında yürüdü
Ukraynalı kadın, iniş yapan uçağın kanadında yürüdü
Macron, Hz. Muhammed'e yönelik hadsiz karikatürleri kınamayacak!
Macron, Hz. Muhammed'e yönelik hadsiz karikatürleri kınamayacak!
Rusya’da uyuyan kadının ağzından giren yılan ameliyatla çıkarıldı
Rusya’da uyuyan kadının ağzından giren yılan ameliyatla çıkarıldı
Hayatından endişe duyan Prenses Diana, bir dolap dolusu kanla geziyormuş!
Hayatından endişe duyan Prenses Diana, bir dolap dolusu kanla geziyormuş!
Diğer Haberler
Donald Trump, Nobel Barış Ödülü'ne aday gösterildi
Donald Trump, Nobel Barış Ödülü'ne aday gösterildi
Meksika, Rusya’dan 32 milyon doz aşı aldı!
Meksika, Rusya’dan 32 milyon doz aşı aldı!
Yunanistan’dan silahlı Zodyak'la Meis’te gayrimeşru devriye
Yunanistan’dan silahlı Zodyak'la Meis’te gayrimeşru devriye
Maskesini çıkarıp defalarca öksüren Macron tepki çekti
Maskesini çıkarıp defalarca öksüren Macron tepki çekti
Beklenen karar açıklandı: ABD Irak'tan 2200 asker çekecek
Beklenen karar açıklandı: Çekiliyorlar!
Koronavirüs tedavisi için yeni yöntem: Kan temizleme
Koronavirüs tedavisi için yeni yöntem: Kan temizleme
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.