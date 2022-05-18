HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Dünya onu konuşuyor! Yanlışlıkla hesabına gelen parayı kumarda yedi

Dünya onu konuşuyor! Yanlışlıkla hesabına gelen parayı kumarda yedi

18.05.2022 11:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Japonya'da yaşayan 24 yaşındaki bir genç yanlışlıkla hesabına gelen Kovid-19 yardım parasını kumara yatırdı. Abu kasabası sakinlerinin büyük tepki gösterdiği gencin söz konusu parayı ise çoktan kaybettiği açıklandı.

Dünya onu konuşuyor! Yanlışlıkla hesabına gelen parayı kumarda yedi

24 yaşındaki Japon gencin yaptıkları dünya çapında gündem oldu. Çok konuşulan olay, 8 Nisan’da Abu isimli kasabada yaşandı. Pandeminin neden olduğu mali yükü hafifletmek adına 463 düşük gelirli haneye dağıtılacak 46.3 milyon yen (yaklaşık 357 bin 400 dolar) yanlışlıkla adamın hesabına yatırıldı. İşte her şey bu hata başladı.

O PARA İHTİYAÇ SAHİPLERİNE AİTTİ! BAKIN YANLIŞLIKLA HESABINA YATINCA NELER YAPTI

BBC'nin haberine göre; Yerel basın, adamın yaklaşık iki hafta boyunca her gün hesabından 600 bin yen çektiğini öne sürdü. Yetkililer onunla temasa geçtiğinde ise, artık parası olmadığını söyleyerek büyük bir şoka neden oldu. Parayı harcadığını, artık geri alınamayacağını dile getiren adam, "Kaçmayacağım. Suçumun bedelini ödeyeceğim." dedi. Ancak öyle olmadı. Adam ortadan kayboldu.

kumar

Kumar baskınında akılalmaz detay! Asit dökerek eritiyorlar: Bakın neyden yapılmışlarKumar baskınında akılalmaz detay! Asit dökerek eritiyorlar: Bakın neyden yapılmışlar

Adamın avukatı basına açıklama yaptı. Müvekkilinin yetkililerle iş birliği yapmaya hazır olduğunu ve polisle görüşmeyi kabul ettiğini söyledi. Ancak 12 Mayıs'ta dava açılan adama yetkililer ulaşamadı.

GERÇEĞİ AVUKATI AÇIKLADI

Avukatı, adamın tüm parayı online kumarhane siteleri üzerinden kumar oynamak için kullandığını söyledi.

Abu kasabasının yerel yönetimi, adama yasal ücretler dahil 51 milyon yen'lik dava açtı. Belediye Başkanı Norihiko Hanada, kasaba sakinlerine hata için çok üzgün olduğunu ve kamuya ait paranın büyük miktarını geri almak için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.

Uygun hanelere 100.000 yen'lik bir ödeme daha yapılarak yardım parası alamayanların mağduriyetinin giderildiği öğrenildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Son dakika: Finlandiya ve İsveç NATO'ya resmen başvurdu! Süreç resmen başladı... NATO'dan 'Türkiye' göndermeli açıklama geldiSon dakika: Finlandiya ve İsveç NATO'ya resmen başvurdu! Süreç resmen başladı... NATO'dan 'Türkiye' göndermeli açıklama geldi
Yolda karşılaştığı kardeşlere kurşun yağdırdıYolda karşılaştığı kardeşlere kurşun yağdırdı
Atatürk Havalimanı'yla ilgili o detayı duyurdu!Atatürk Havalimanı'yla ilgili o detayı duyurdu!
Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) Japonya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Ünlü spikerden acı haber! O detay yürek yaktı

Ünlü spikerden acı haber! O detay yürek yaktı

Türkiye karşıtı konuşmasını ayakta alkışladılar!

Türkiye karşıtı konuşmasını ayakta alkışladılar!

Survivor'da sürpriz veda! İddialı yarışmacı gözyaşlarıyla ayrıldı

Survivor'da sürpriz veda! İddialı yarışmacı gözyaşlarıyla ayrıldı

Türkiye'den 10 maddelik manifesto! İsveç ve Finlandiya...

Türkiye'den 10 maddelik manifesto! İsveç ve Finlandiya...

Kan donduran olay! Cani babaya linç girişimi, piknik tüpüyle...

Kan donduran olay! Cani babaya linç girişimi, piknik tüpüyle...

İbn-i Sina’dan o soruna kökten çözüm! Hemen uygulayın

İbn-i Sina’dan o soruna kökten çözüm! Hemen uygulayın

İlginizi Çekebilir

Havaların ısınmasının tek kötü yanı... Bir çaresi var!

Havaların ısınmasının tek kötü yanı... Bir çaresi var!

Tercihiyle hayatını değiştirdi! “Sonsuza kadar bekar olacaksın”

Tercihiyle hayatını değiştirdi! “Sonsuza kadar bekar olacaksın”

4000 TL altı fiyat performans oyuncu monitörü önerileri

4000 TL altı fiyat performans oyuncu monitörü önerileri

Uzmanlar net konuştu: Yasaklanmalı!

Uzmanlar net konuştu: Yasaklanmalı!

Gençler arasında çok yaygın! Hiçbir yakınma olmasa bile…

Gençler arasında çok yaygın! Hiçbir yakınma olmasa bile…

Arabanızda bambaşka bir hava yaratacak araba aksesuarı önerileri

Arabanızda bambaşka bir hava yaratacak araba aksesuarı önerileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.