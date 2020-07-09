Dünya Sağlık Örgütü, İstanbul'da Acil Durum Ofisi açıyor

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) Avrupa Bölge Direktörü Dr. Hans Kluge, Ankara'da Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile bir görüşme yaptı.

Bu, Kluge'nin pandemi sürecinde yaptığı ilk yurt dışı seyahati oldu.

Görüşmenin ardından yapılan ortak açıklamada, WHO'nun İstanbul'da İnsani ve Sağlık Acil Durumlarına Hazırlık Ofisi açacağı belirtildi.

Koca, bu ofisi "hızlıca hayata geçireceklerini" söyledi.

Koca, "Bu ofis DSÖ Avrupa bölgesinde Covid başta olmak üzere sağlık acil durumlarında faaliyet gösterecektir. Alanında tek olduğu için DSÖ açısından öneme sahiptir" dedi.

Sağlık Bakanı, Türkiye'nin pandemi politikasının Bilim Kurulu ve WHO tavsiyeleri çerçevesinde hazırlandığını ifade ederek, Kluge ile pandemi sürecinin her aşamasında rutin olarak görüştüklerini ve bilgi paylaştıklarını aktardı.

Kluge: Türkiye Covid-19'la mücadelede önemli bir viraj alıyor

Kluge, İstanbul'da açılacak WHO ofisinin amacının bu bölgede karşılaşılabilecek acil durumlara doğru yanıt vermek olduğunu söyledi.

Kluge, artık tüm dünyanın Covid-19 sonrası döneme hazırlandığını ifade ederek, salgının henüz bitmediğini ve ikinci bir dalganın olmasını engelleyecek adımların atılması gerektiğini vurguladı.