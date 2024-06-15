'Kızım kötü yola düşmüştü' Dilan'ı defalarca bıçaklayıp öldürmüştü! Katil baba için istenen ceza belli oldu

Yüreğir ilçesine bağlı Anadolu Mahallesi’nde 26 Şubat'ta Turhan Özdemir, uyuşturucu kullandığını iddia ettiği kızı Dilan Özdemir ile tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi ile Turhan Özdemir, kızını karın ve göğüs bölgesinden defalarca bıçakladı. Dilan Özdemir kanlar içerisinde yere yığılırken, babası olay yerinden kaçtı. Dilan Özdemir, çevredekiler tarafından özel bir hastaneye kaldırıldı. Daha sonra Yüreğir Devlet Hastanesi'ne sevk edilen Dilan Özdemir, kurtarılamadı.

Dilan'ın ölümünden 3 saat sonra sevgilisi Selam Şenci de, öldürülmesine engel olmadığı gerekçesiyle öldürüldü. Şenci'nin öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınarak tutuklanan 5 şüpheli hakkında da 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı.

"KIZIM KÖTÜ YOLA DÜŞMÜŞTÜ"

Savcı, olaydan sonra yakalanıp tutuklanan Turhan Özdemir hakkında kızı Dilan'ı öldürmek suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle iddianame hazırladı.

İleriki günlerde yargılanmaya başlayacak olan Turhan Özdemir, emniyetteki sorgusunda kızını bir anlık öfke ile öldürdüğünü belirterek, "Kızım kötü yola düşmüştü. Yasaklı madde kullanıyordu. Onu kurtarmak için çok çaba sarf ettim. Çok defa evden kaçtı, geri getirdim. Başaramadım" dedi. (DHA)

Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır





