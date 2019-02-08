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Dünyaca ünlü aktör Albert Finney hayatını kaybetti

okan.akin okan.akin
ÜNLÜLER  | 08.02.2019 20:15 | Son Güncelleme

Defalarca Oscar'a aday gösterilen İngiliz aktör Albert Finney, 82 yaşında yaşamını yitirdi.

Dünyaca ünlü aktör Albert Finney hayatını kaybetti

Finney'in ailesinden yapılan yazılı açıklamada, "Kısa bir hastalıktan sonra en yakınlarının yanında huzur içinde vefat etti." ifadesi kullanıldı.

"Tom Jones" rolüyle 1963'te dikkati çeken ve uluslararası üne kavuşan Finney, bu filmdeki oyunculuğuyla ilk Oscar adaylığını da elde etti.

Ayrıca "Doğu Ekspresinde Cinayet", "The Dresser", "Volkanın Altında" ve "Erin Brockovich" filmleriyle de Oscar'a aday gösterilen Finney, son yıllarda ise "Skyfall" ve "Bourne" serisi filmleri ile beyaz perdede yer aldı.

İngiltere'de 1936'da dünyaya gelen Finney, küçük yaşta sahneye çıktı. Herhangi bir bağlantısı olmamasına ve işçi sınıfından gelmesine rağmen, Londra'nın prestijli Kraliyet Dramatik Sanatlar Akademisi'ne kabul edildi.

Profesyonel olarak ilk kez 19 yaşında, 1956 yılında çekilen "She Stoops to Conquer" adlı televizyon filiminde rol alan Finney, kariyerine 5 Oscar adaylığının yanı sıra Bafta olarak bilinen 2 İngiliz Sinema ve Televizyon Sanatları Akademisi ödülü sığdırdı.

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ALBERT FİNNEY KİMDİR?

Albert Finney, Jr (d. 9 Mayıs 1936- ö. 8 Şubat 2019) 5 kez Oscar'a aday gösterilmiş, Emmy ödülü sahibi İngiliz oyuncu.

Salford, Lancashire, İngiltere'de Alice and Albert Finney'nin oğlu olarak dünyaya gelen Finney Royal Academy of Dramatic Art'da eğitim aldı. Finney, 1963’te Henry Fielding’in romanından, Tony Richardson tarafından uyarlanan Tom Jones filminde baş karakter olarak rol aldı. Filmdeki Tom Jones rolüyle Oscar’a aday gösterilen aktör, Venedik Film Festivali'nde En İyi Aktör ödülünü (Volpi Cup) kazandı. 1964'te John Osborne'un Luther adlı oyundaki Martin Luther rolüyle ve 1968'de Peter Nichols'un A Day in the Death of Joe Egg adlı oyundaki performansıyla, En İyi Erkek Oyuncu dalında Tony Ödülleri'ne aday gösterildi.

Oyuncu 1984'te The Dresser filmiyle Berlin Film Festivali'nde En İyi Aktör ödülünü almıştır. Tom Jones, Murder On The Orient Express, The Dresser ve Under the Volcano filmleri ile En İyi Erkek Oyuncu Akademi Ödülü'na, Erin Brokovich adlı filmi ile En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu Akademi Ödülü'na aday gösterildi.

Jane Wenham (1957-1961), Anouk Aimée (1970-1978) ve Katherine Attson (1989-1991) ile evli kalmıştır. Oyuncu Albert Finney 8 Şubat 2019'da 82 yaşında ölmüştür.

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