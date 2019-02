Dünyaca ünlü aktör Albert Finney hayatını kaybetti

Profesyonel olarak ilk kez 19 yaşında, 1956 yılında çekilen "She Stoops to Conquer" adlı televizyon filiminde rol alan Finney, kariyerine 5 Oscar adaylığının yanı sıra Bafta olarak bilinen 2 İngiliz Sinema ve Televizyon Sanatları Akademisi ödülü sığdırdı.

Salford, Lancashire, İngiltere'de Alice and Albert Finney'nin oğlu olarak dünyaya gelen Finney Royal Academy of Dramatic Art'da eğitim aldı. Finney, 1963’te Henry Fielding’in romanından, Tony Richardson tarafından uyarlanan Tom Jones filminde baş karakter olarak rol aldı. Filmdeki Tom Jones rolüyle Oscar’a aday gösterilen aktör, Venedik Film Festivali'nde En İyi Aktör ödülünü (Volpi Cup) kazandı. 1964'te John Osborne'un Luther adlı oyundaki Martin Luther rolüyle ve 1968'de Peter Nichols'un A Day in the Death of Joe Egg adlı oyundaki performansıyla, En İyi Erkek Oyuncu dalında Tony Ödülleri'ne aday gösterildi.

Oyuncu 1984'te The Dresser filmiyle Berlin Film Festivali'nde En İyi Aktör ödülünü almıştır. Tom Jones, Murder On The Orient Express, The Dresser ve Under the Volcano filmleri ile En İyi Erkek Oyuncu Akademi Ödülü'na, Erin Brokovich adlı filmi ile En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu Akademi Ödülü'na aday gösterildi.

Jane Wenham (1957-1961), Anouk Aimée (1970-1978) ve Katherine Attson (1989-1991) ile evli kalmıştır. Oyuncu Albert Finney 8 Şubat 2019'da 82 yaşında ölmüştür.