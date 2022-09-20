Dünyaca ünlü aktör Chuck Norris Kuşadası'na geldi!

Ege Denizi’nde yat ile tatil yapan aksiyon filmlerinin ünlü oyuncusu Chuck Norris, bugün sabah saatlerinde Kuşadası açıklarına demir attı. Filika ile karaya çıkan ünlü oyuncu ve yapımcı, özel bir minibüs ile önce Meryemana Evi’ne götürüldü.

HAYRANLARIYLA FOTOĞRAF ÇEKTİRDİ

Burada hacı olan Norris daha sonra Efes Antik Kenti’ni gezdi. Efes çarşında gezen Norris, kendisini tanıyan hayranları ile hatıra fotoğrafı çektirdi. Çarşı’da bir dükkana giren Norris, kendisi ve sevdikleri için gümüş takılar aldı. Norris'in akşam saatlerinde Kuşadası’ndan demir alacak olan teknesiyle Türkiye kıyılarında 3 gün daha tatil yapacağı öğrenildi. (DHA)



