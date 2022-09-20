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Dünyaca ünlü aktör Chuck Norris Kuşadası'na geldi!

20.09.2022 22:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünyaca ünlü Amerikalı aktör ve film yapımcısı Chuck Norris (Carlos Ray Norris) özel yatıyla Kuşadası'na geldi. Efes Antik Kenti’ni gezen, Meryemana Evi’ni ziyaret edip hacı olan Norris, antik kent girişindeki esnaftan alışveriş yapıp, hatıra fotoğrafı çektirdi.

Dünyaca ünlü aktör Chuck Norris Kuşadası'na geldi!

Ege Denizi’nde yat ile tatil yapan aksiyon filmlerinin ünlü oyuncusu Chuck Norris, bugün sabah saatlerinde Kuşadası açıklarına demir attı. Filika ile karaya çıkan ünlü oyuncu ve yapımcı, özel bir minibüs ile önce Meryemana Evi’ne götürüldü.

HAYRANLARIYLA FOTOĞRAF ÇEKTİRDİ

Burada hacı olan Norris daha sonra Efes Antik Kenti’ni gezdi. Efes çarşında gezen Norris, kendisini tanıyan hayranları ile hatıra fotoğrafı çektirdi. Çarşı’da bir dükkana giren Norris, kendisi ve sevdikleri için gümüş takılar aldı. Norris'in akşam saatlerinde Kuşadası’ndan demir alacak olan teknesiyle Türkiye kıyılarında 3 gün daha tatil yapacağı öğrenildi. (DHA)

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