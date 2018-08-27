Dünyaca ünlü simaları karpuza işledi

Merkez Antakya ilçesinde bir işletmede aşçılık yapan Halil Bozkurt'un (30), karpuz üzerine yaptığı resimler görenlerin ilgisini çekiyor.

Hataylı aşçı ünlü isimleri karpuz üzerine resmediyor

1 / 17 Uzun süre Antalya'daki otellerde aşçılık yaptıktan sonra memleketi Hatay'a dönen Bozkurt, boş vakitlerini neşter, ustura ve ince uçlu bıçak yardımıyla karpuz üzerine işleme yaparak değerlendiriyor.

2 / 17 Bozkurt, bir resmi yaklaşık 4 saatte tamamlıyor.

3 / 17 İşten arta kalan zamanlarda çalışmalarını yürüten Bozkurt, şu ana kadar Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, Barış Manço, Cem Karaca, Michael Jackson, Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Angelina Jolie, Lana Del Rey, Charlie Chaplin, Bob Marley, Jason Statham ve Marilyn Monroe gibi dünyaca ünlü yerli ve yabancı isimlerin resimlerini karpuz üzerine aktardı.

4 / 17 Aşçı Halil Bozkurt, AA muhabirine yaptığı açıklamada, karpuzu resme dönüştürmekten büyük keyif aldığını söyledi.

5 / 17 Yıllarca tatil yörelerinde çalıştığını ifade eden Bozkurt, ''Resme merakım çocukluktan bu yana vardı. Boş zamanlarımda resim çiziyorum. Aşçı olduğum için aklıma resimleri karpuza aktarmak geldi.'' dedi.

6 / 17 İlk başlarda oldukça kötü figürler yaptığını ifade eden Bozkurt, ''Dünyaca ünlü simaları işlemek oldukça zevkli. Şu an karpuzlara dünyaca ünlü sporcu ve sanatçının resimleri birebir aktarıyorum. 4 saat gibi bir zaman diliminde bıçak yardımıyla karpuza şekil veriyorum.

7 / 17 Dünyaca ünlü karakterleri yapmak beni mutlu ediyor, onları görmek mümkün değilken, çizdiğim resimlerle hatıra fotoğrafı çektiriyorum. İmkan olsa sanatçılara çizdiğim resimleri hediye etmek isterdim.'' diye konuştu.

8 / 17 Çalıştığı işletmede belirli günlerde yaptıklarının sergilendiğini belirten Bozkurt, ''Her yaştan insanlar yaptığım karpuz üzerine olan ünlü simaları görünce şaşırıyorlar. Bunlarda beni mutlu ediyor. Elimden geldiğince bu sanatı sürdürmeye devam edeceğim. İlerleyen zamanlarda daha farklı eserler yapmaya gayret edeceğim.'' ifadelerini kullandı.

9 / 17

10 / 17

11 / 17

12 / 17

13 / 17

14 / 17

15 / 17

16 / 17