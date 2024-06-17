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  4. 15 yaşındaki Hacer'i 120 defa bıçaklayarak öldürmüştü! Katilin ilk ifadesi ortaya çıktı

15 yaşındaki Hacer'i 120 defa bıçaklayarak öldürmüştü! Katilin ilk ifadesi ortaya çıktı

17.06.2024 07:16
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İzmir’in Karabağlar ilçesinde 15 yaşındaki Hacer Çağla Çetinalp'i 120’ye yakın bıçak darbesiyle öldüren eski sevgisi U.E.Y. (15) yakalandı. Katil zanlısı tutuklanırken, ilk ifadesi de ortaya çıktı. Şüphelinin cinayeti itiraf ettiği belirtildi.

15 yaşındaki Hacer'i 120 defa bıçaklayarak öldürmüştü! Katilin ilk ifadesi ortaya çıktı

İzmir'deki korkunç olay, geçtiğimiz gün akşam saatlerinde ilçeye bağlı Arap Hasan Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, anne ve babası ayrı olan 15 yaşındaki Hacer Çağla Çetinalp, eski erkek arkadaşı U.E.Y. (15) ile babası İ.U.Ç.’nin (54) evine ziyarete gitti. Bir süre sonra çocukları evde bırakarak dışarıya çıkan baba İ.U.Ç., eve döndüğünde kızını kanlar içerisinde yerde yatar vaziyette buldu.

120’YE YAKIN BIÇAK DARBESİYLE ÖLDÜRÜLMÜŞ

İhbar üzerine adrese çok sayıda polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edilirken, ekiplerce yapılan kontrollerde Çetinalp’in vücudunun çeşitli yerlerinden aldığı 120’ye yakın bıçak darbesiyle öldürüldüğünün tespit edildiği ortaya çıktı.

Feci şekilde cinayete kurban giden 15 yaşındaki Hacer Çağla Çetinalp'in cenazesi, savcı tarafından yapılan incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

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TUTUKLANDI! İLK İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Olay yerinden kaçan cinayet şüphelisi U.E.Y., Karabağlar İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerince kısa sürede yakalandı.

Şüphelinin ilk ifadesinde, eski sevgilisi olan Hacer’i kendisini aldattığı için defalarca bıçakladığını ve kaçarken suç aleti bıçağı ve Çetinalp’in cep telefonunu da yanı aldığını söylediği öğrenildi. Ayrıca U.E.Y.’nin, Çetinalp’in cep telefonunu kaçış güzergahındaki bir çöp konteynerine attığı da belirlendi.

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U.E.Y. (16), emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı. Çetinalp'in babası İ.U.Ç. ise, savcılık tarafından serbest bırakıldı.

(DHA-İHA)

Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

Express


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