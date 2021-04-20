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Dünyada kimsenin nasıl üreteceğini bilmediği tek kumaş: Dakka Muslini

Seray Üstün Seray Üstün
20.04.2021 09:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçmişten günümüze birçok moda akımı etkili oldu. Trend haline gelen bu moda akımlarında sadece giysiler değil aksesuarlar hatta kumaşlar bile öne çıktı. Avrupa’da 18’inci yüzyılın sonlarında ortaya çıkan bir moda akımı da uluslararası bir skandala neden olmuş, hatta aristokrat sınıf, kamusal alanda çıplak dolaşmakla dahi suçlanmıştı. Skandala neden olan ise dönemin en popüler kumaşı olarak bilinen Dakka Muslini’ydi.

Dünyada kimsenin nasıl üreteceğini bilmediği tek kumaş: Dakka Muslini

Dakka Muslini günümüzden 200 yıl öncesine kadar dünyanın en değerli kumaşı olarak biliniyordu. 18. yüzyılda uluslararası bir skandala neden olan bu kumaş Bangladeş’in başkenti Dakka’da üretiliyordu. Kumaşı özel kılan durumlardan bir tanesi sadece kutsal Meghna Nehri’nin kıyısında bulunabilen bir pamuk bitkisinden yapılıyordu. Aynı zamanda 16 adımda ve büyük bir incelikle işleniyordu. Kumaşın skandala neden olması ise şeffaf olmasından kaynaklanıyordu.

Dakka Muslini son derece pahalı olduğu için yalnızca aristokratların giyebileceği bir kumaştı. Ancak aristokrat sınıf bu kumaş nedeniyle kamusal alanda çıplak dolaşmakla dahi suçlanmıştı. Özellikle 19. yüzyılda İngiltere’de kadınlara arasında moda olan Dakka Muslini, iç gösterecek kadar şeffaf olması nedeniyle hiciv örneklerine konu olmuştu. Bütün bunlara rağmen Dakka Muslini dünya çapında oldukça popüler bir kumaştı ve alıcısı çoktu. Kumaş, dünyanın birçok yanında imparatorlar ve soylu ailelere layık görülecek kadar değerliydi.

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Kumaşın bazı türleri rüzgar kadar hafif ve yumuşak olarak değerlendiriliyordu. Dakkal Muslini, altın çağını Babür İmparatorluğu Dönemi’nde yaşadı. Kumaş, 18. yüzyıl Avrupası’nı etkiledi. Bu dönemde, Osmanlı’nın yanında İran, Irak ve Orta Doğu’daki pek çok ülke ile muslin ticareti de hız kazandı. Bu popülerlik içerisinde kumaşın gerçekten insan eliyle dokunduğuna dair inanışlar dahi etkindi. Hafifliği ve yumuşaklığı nedeniyle Muslinleri periler hatta hayaletlerin dokuduğu söylentileri dolaşıyordu. Kumaşın hayranları arasında Fransa Kraliçesi Marie Antoinette de vardı, ünlü İngiliz yazar Jane Austen da. Ancak bu ünlü kumaş 20. yüzyılın başlarında adeta ortadan kayboldu.

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Günümüze ulaşan birkaç kumaş örneği ise hala müzelerde ve özel koleksiyonlarda güvenli bir şekilde muhafaza ediliyor.Üretiminde kullanılan pamuk bitkisinin nesli tükendiği için oldukça zor ve karmaşık olan üretim tekniği de tamamen unutulmuş durumdadır.

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