Dünyada kimsenin nasıl üreteceğini bilmediği tek kumaş: Dakka Muslini

Dakka Muslini günümüzden 200 yıl öncesine kadar dünyanın en değerli kumaşı olarak biliniyordu. 18. yüzyılda uluslararası bir skandala neden olan bu kumaş Bangladeş’in başkenti Dakka’da üretiliyordu. Kumaşı özel kılan durumlardan bir tanesi sadece kutsal Meghna Nehri’nin kıyısında bulunabilen bir pamuk bitkisinden yapılıyordu. Aynı zamanda 16 adımda ve büyük bir incelikle işleniyordu. Kumaşın skandala neden olması ise şeffaf olmasından kaynaklanıyordu.

Dakka Muslini son derece pahalı olduğu için yalnızca aristokratların giyebileceği bir kumaştı. Ancak aristokrat sınıf bu kumaş nedeniyle kamusal alanda çıplak dolaşmakla dahi suçlanmıştı. Özellikle 19. yüzyılda İngiltere’de kadınlara arasında moda olan Dakka Muslini, iç gösterecek kadar şeffaf olması nedeniyle hiciv örneklerine konu olmuştu. Bütün bunlara rağmen Dakka Muslini dünya çapında oldukça popüler bir kumaştı ve alıcısı çoktu. Kumaş, dünyanın birçok yanında imparatorlar ve soylu ailelere layık görülecek kadar değerliydi.

Kumaşın bazı türleri rüzgar kadar hafif ve yumuşak olarak değerlendiriliyordu. Dakkal Muslini, altın çağını Babür İmparatorluğu Dönemi’nde yaşadı. Kumaş, 18. yüzyıl Avrupası’nı etkiledi. Bu dönemde, Osmanlı’nın yanında İran, Irak ve Orta Doğu’daki pek çok ülke ile muslin ticareti de hız kazandı. Bu popülerlik içerisinde kumaşın gerçekten insan eliyle dokunduğuna dair inanışlar dahi etkindi. Hafifliği ve yumuşaklığı nedeniyle Muslinleri periler hatta hayaletlerin dokuduğu söylentileri dolaşıyordu. Kumaşın hayranları arasında Fransa Kraliçesi Marie Antoinette de vardı, ünlü İngiliz yazar Jane Austen da. Ancak bu ünlü kumaş 20. yüzyılın başlarında adeta ortadan kayboldu.