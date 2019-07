Dünyanın en çılgın festivali: Tomorrowland!

2005 yılında Belçika’nın Boom şehrinde ilk defa düzenlendiğinde, biletleri ücretsiz dağıtılan bir festivalden dünyanın en kalabalık, eğlenceli, başarılı ve çılgın müzik festivallerinden birine dönüşen Tomorrowland katılımcılarına tam 15 senedir bir ütopyanın kapılarını açıyor.

Ne tarz müzikler çalıyor?

Gelmiş geçmiş en prestijli elektronik ve EDM müzik festivallerinin liste başında gösterilen Tomorrowland her sene iki hafta üst üste 180 binden fazla müzik severi ve onlarca dünyaca ünlü DJ’i devasa bir yeşil alanda bir araya getiriyor. Boom’un sınırları içerisinde 20’den fazla farklı çiftçiden kiralanan tarım arazisi 5 gün boyunca dünyanın dört bir yanından gelen festival katılımcılarının evi ve unutulmaz deneyim alanı haline getiriliyor. Biletler satışa çıktığı anda siteye hücum eden yaklaşık 2 milyon kişi maksimum kapasite olan 180 bin bileti dakikalar içerisinde tüketiyor. Bu sene 19-21 Temmuz ve 26-28 Temmuz olmak üzere üçer günden iki hafta sonuna yayılan festivalin tam tamına 16 sahnesi var. Bu sahnelerde performans sergileyecek isimler arasında ise EDM müziğin efsaneleri olarak görülen Tiesto, Amelie Lens, Seteve Aoki, David Guetta, Carl Cox, Armin van Buuren ve Loco Dice bulunuyor. Sahneye çıkacak isimler o kadar çok ki siteye girip saymak bile bir saatten fazla zamanınızı alabilir. Biz saydık 6 günde tam tamına 399 farklı isim mevcut... Tekno ve elektronik müziğin devleri Solomun, Damian Lazarus, Guy Gerber, Black Coffee, Nina Kraviz, Maceoplex, Pan Pot ve Tale of Us da sahne alacak sanatçılardan sadece bazıları.