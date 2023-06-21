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Dünyanın en güzel kızı Kristina Pimenova güzelliğiyle büyüledi! Pozuna beğeni yağdı

21.06.2023 11:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Henüz 9 yaşındayken dünyanın en güzel kızı seçilen Moskovalı model Kristina Pimenova sosyal medya hesabını aktif olarak kullanıyor. Güzelliği ile beğeni toplayan Pimenova 2 buçuk milyonu aşkın takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından paylaştığı pozlarıyla büyüledi.

Dünyanın en güzel kızı Kristina Pimenova güzelliğiyle büyüledi! Pozuna beğeni yağdı

Dünyanın en güzel kızı seçilen Kristina Pimenova sosyal medya hesabındaki son paylaşımlarıyla ilgi odağı oldu. 9 yaşındayken dünyanın en güzel kızı seçilen Moskovalı modelin paylaşımına beğeni yağdı.

dünyanın-en-güzel-kızı

Geçtiğimiz aylarda 17 yaşına girdiğini doğum günü pozu ile duyuran Pimenova son pozlarına “Hayal kuruyorum” notunu düştü.

dünyanın-en-güzel-kızı-pozuyla-büyüledi

2 buçuk milyonu aşkın takipçisi bulunan Pimenova’nın pozlarına takipçileri “Dünyanın en güzeli”, “Harika görünüyorsun”, “Çok güzelsin” yorumlarını yaptı.

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Eski futbolcu Ruslan Pimenov ve eski model Glikeriya Shirokova'nın kızı olan Kristina Pimenova, güzelliği nedeniyle çok küçük yaşlarda şöhretle tanıştı.

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2005 doğumlu olan Pimenova, 2014 yılında yaşayan en güzel kız seçilmişti.

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'Dünyanın En Güzel Kızı' unvanını alan Kristina, 4 yaşından beri Vogue, Roberto Cavalli ve Armani gibi dev markalar için podyumda boy gösteriyor.

dünyanın-en-güzel-kızı-güzelliğiyle-büyüledi

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