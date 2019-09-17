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‘Dünyanın en mutlu kirpisi’ Instagram fenomeni oldu

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İLGİNÇ HABERLER  | 17.09.2019 11:16 | Son Güncelleme

Sahibi tarafından fotoğrafları Instagramda paylaşılan ve Herbee adı verilen sevimli kirpi, 1.5 milyon takipçiye ulaştı.

‘Dünyanın en mutlu kirpisi’ Instagram fenomeni oldu

Sahipleri tarafından dünyayı gezdirilen ve Instagramda sevimli fotoğrafları paylaşılan kirpi, dünyanın bir sonraki sosyal medya fenomeni olma yolunda emin adımlarla ilerliyor

Şu an 1.5 milyon takipçisi olan Instagram hesabı, ilk başta Mr Pokee adlı kirpi ve sahibi Talitha Girnus’la başlamıştı. Ancak Mr Pokee’in ölümünün ardından Herbee onun yerini aldı.

Gezdiği yerlerle insanlara ilham olmaya devam eden Herbee’in sahibi Girnus, dünyanın dört bir yanından mesaj aldıklarını yazdı.

Girnus, “Ne zaman insanlar sayfamıza geldiğinde, onlara asla inançlarını kaybetmemelerini hatırlatmak istiyoruz, çünkü dünya sihir dolu ve kötü bir yer değil” diye ekledi.

Bu gönderiyi Instagram'da gör

✨Mr.Pokee Presets✨ . The very first Mr.Pokee editing presets are here! Which before/after is your favorite 1-3? ???? . It took me one year to create and optimize my own filters until they looked perfect. Since I take all these photos with my phone, I believe that editing makes all the difference. These filters helped bring my photos to a new level. . Now I finally want to offer them to you, so they can help you learn to edit in a very professional yet easy way! You can apply them with just one click and they will make your regular looking photos look amazing. They work for ALL kinds of photos like travel, animal, indoor AND outdoor. . You will receive 8 Mobile Presets and a step by step Installation Guide. You will NOT need a Lightroom subscription, all you need is the FREE Lightroom App for your phone. . I’m here to help you adjust the filters to your own photos. If you need my help you can always send a DM to @mr.pokee.presets! Thank you so much for your love & support! ❤️❤️❤️ #mrpokeepresets

The World’s Cutest Adventurers (@mr.pokee)'in paylaştığı bir gönderi ()


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Anahtar Kelimeler:
Kirpi instagram fenomen

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