‘Dünyanın en mutlu kirpisi’ Instagram fenomeni oldu

Sahipleri tarafından dünyayı gezdirilen ve Instagramda sevimli fotoğrafları paylaşılan kirpi, dünyanın bir sonraki sosyal medya fenomeni olma yolunda emin adımlarla ilerliyor

Şu an 1.5 milyon takipçisi olan Instagram hesabı, ilk başta Mr Pokee adlı kirpi ve sahibi Talitha Girnus’la başlamıştı. Ancak Mr Pokee’in ölümünün ardından Herbee onun yerini aldı.

Gezdiği yerlerle insanlara ilham olmaya devam eden Herbee’in sahibi Girnus, dünyanın dört bir yanından mesaj aldıklarını yazdı.

Girnus, “Ne zaman insanlar sayfamıza geldiğinde, onlara asla inançlarını kaybetmemelerini hatırlatmak istiyoruz, çünkü dünya sihir dolu ve kötü bir yer değil” diye ekledi.



