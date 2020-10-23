Dünyanın en seksi kadınının kardeşi bakın kim çıktı!

Scarlett Johansson, aksiyondan romantizme canlandırdığı her rolün altından başarıyla kalkan oyunculardan biridir. Küçük yaşlardan itibaren setlerde çalışmaya başlayan oyuncu, rol aldığını tahmin bile edemeyeceğiniz pek çok filmde oynadı. Scarlett Johansson, Esquire dergisi tarafından 2006 ve 2013 yıllarında 2 kere yaşayan en seksi kadın ilan edildi. O dönem yaşayan en seksi kadın ilan edilmesi hakkında konuşan Scarlett Johansson şunları söylemişti: “Acele etmeliyim. Yakında bana sadece anne rolleri verecekler. Daha sonra hiç teklif olmayacak” SCARLETT JOHANSSON OYUNCULUĞA ÇOCUK YAŞTA BAŞLADI 1998 yapımı çocuk komedisi Komik Tuzak (The Parent Trap) filminde başrolü Lindsay Lohan'a kaptırdı. Dünya Lindsay Lohan ile ilk kez o filmle tanıştı. Bu aksaklık Scarlett Johansson’u tabii ki yıldırmadı. KARDEŞİ OBAMA'NIN DANIŞMANIYDI Scarlett Johansson’un erkek ikiz kardeşi var. Hunter Johansson, güzel yıldızdan 3 dakika sonra doğdu. Ablası kadar Hollywood dünyasında tanınmasa da siyaset dünyasında kendi yolunu açtı ve Başkan Barack Obama'nın 2008 seçim kampanyasında danışman olarak görev yaptı.

SCARLETT JOHANSSON EN YÜKSEK HASILAT YAPAN OYUNCU Forbes onu 1,2 milyar bilet satışıyla 2016'nın en yüksek hasılat yapan oyuncusu olduğunu duyurdu. Scarlett Johansson, Avengers başrol oyuncuları Chris Evans ve Robert Downey Jr.'ın yanı sıra diğer aktrisler Margot Robbie ve Amy Adams'ı geride bıraktı. 30 YAŞIN ALTINDAKİLERLE BERABER OLMADI Scarlett Johansson, aynı zamanda büyük çıkış yaptığı film olan Lost in Translation’ı çektiğinde 17 yaşındaydı. Filmin başrol oyuncularından olan Bill Murray'dan o dönem çok şey öğrendiğini söyleyen Johansson, yine Murray’den aldığı 30 yaşın altındakilerle beraber olma sözünü de hayatında uyguladı. Çok genç olmasına rağmen sözünü tutan Scarlett, o filmden çok kısa bir süre sonra kendisinden 17 yaş büyük Benicio Del Toro ile sevgili oldu. Evde Tek Başına deyince akıllara sadece Macaulay Culkin gelse de o serinin üçüncü filminde Scarlett Johansson rol aldı. Çocukluğundan beri oyuncu olmak için uğraşan Scarlett, gençlik yıllarında, 1914'te kurulmuş, kar amacı gütmeyen bir akademi olan ve genç sanatçıları üniversiteye hazırlayan Manhattan Profesyonel Çocuk Okulu'na katıldı. Ünlü okulun mezunları arasında Sarah Michelle Gellar, Christina Ricci, Diane Lane ve unutulmaz oyuncu Carrie Fisher yer alıyor.

SCARLETT JOHANSSON BİR SOLAK Scarlett Johansson'un kırmızı halıda bir resmini imzalarken görürseniz, onu çoğu insandan ayıran bir şey fark edebilirsiniz. Parlayan teninden veya büyüleyici görünümünden bahsetmiyoruz, Johansson'un solak olduğu gerçeğinden bahsediyoruz. ALBÜMLERİ VAR! Scarlett Johansson'un başarısı sadece oyunculukla sınırlı değil. Johansson şimdiye kadar, iki stüdyo albümü (Anywhere I Lay My Head ve Break Up), üç oyun ve dört single yayınladı. Scarlett Johansson'un büyük bir müzik hayranı olduğu bir sır değil - başarılı bir oyunculuk kariyerini sürdürürken iki solo folk albümü kaydetti ve yayınladı. Scarlett'in klasik caz müziği dinlemeyi tercih etmesi şaşırtıcı olabilir. Miles Davis, Billie Holiday, Chet Baker, Anita O'Day ve hatta Duke Ellington gibi inanılmaz sanatçılardan hoşlanıyor. Aktris, ailesinde klasik bir caz melodisine sahip olan tek kişi değil. Aslında Johansson, kızı Rose'a sıkıcı eski bir ninni söylemek yerine en sevdiği klasik caz melodilerini söyleyerek bebeğini uyumasını kolaylaştırmayı tercih ediyor.