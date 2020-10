Dünyanın en seksi kadınının kardeşi bakın kim çıktı!

1998 yapımı çocuk komedisi Komik Tuzak (The Parent Trap) filminde başrolü Lindsay Lohan'a kaptırdı. Dünya Lindsay Lohan ile ilk kez o filmle tanıştı. Bu aksaklık Scarlett Johansson’u tabii ki yıldırmadı.

Scarlett Johansson, aksiyondan romantizme canlandırdığı her rolün altından başarıyla kalkan oyunculardan biridir. Küçük yaşlardan itibaren setlerde çalışmaya başlayan oyuncu, rol aldığını tahmin bile edemeyeceğiniz pek çok filmde oynadı.

Scarlett Johansson, aynı zamanda büyük çıkış yaptığı film olan Lost in Translation’ı çektiğinde 17 yaşındaydı. Filmin başrol oyuncularından olan Bill Murray'dan o dönem çok şey öğrendiğini söyleyen Johansson, yine Murray’den aldığı 30 yaşın altındakilerle beraber olma sözünü de hayatında uyguladı. Çok genç olmasına rağmen sözünü tutan Scarlett, o filmden çok kısa bir süre sonra kendisinden 17 yaş büyük Benicio Del Toro ile sevgili oldu.

SCARLETT JOHANSSON BİR SOLAK

Scarlett Johansson'un kırmızı halıda bir resmini imzalarken görürseniz, onu çoğu insandan ayıran bir şey fark edebilirsiniz. Parlayan teninden veya büyüleyici görünümünden bahsetmiyoruz, Johansson'un solak olduğu gerçeğinden bahsediyoruz.

ALBÜMLERİ VAR!

Scarlett Johansson'un başarısı sadece oyunculukla sınırlı değil. Johansson şimdiye kadar, iki stüdyo albümü (Anywhere I Lay My Head ve Break Up), üç oyun ve dört single yayınladı.

Scarlett Johansson'un büyük bir müzik hayranı olduğu bir sır değil - başarılı bir oyunculuk kariyerini sürdürürken iki solo folk albümü kaydetti ve yayınladı. Scarlett'in klasik caz müziği dinlemeyi tercih etmesi şaşırtıcı olabilir. Miles Davis, Billie Holiday, Chet Baker, Anita O'Day ve hatta Duke Ellington gibi inanılmaz sanatçılardan hoşlanıyor. Aktris, ailesinde klasik bir caz melodisine sahip olan tek kişi değil. Aslında Johansson, kızı Rose'a sıkıcı eski bir ninni söylemek yerine en sevdiği klasik caz melodilerini söyleyerek bebeğini uyumasını kolaylaştırmayı tercih ediyor.