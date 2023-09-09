“Dünyanın en seksi voleybolcusu” Kayla Simmons kovboy tarzıyla büyüledi! "Köklerime döndüm"

Amerika'nın Marshall Üniversitesi voleybol takımında oynayan Kayla Simmons spor kariyerine ara verdikten sonra sosyal medya paylaşımlarına ağırlık verdi. Sosyal medya hesaplarını aktif bir şekilde kullanmaya başlayan fenomen isim kısa sürede popüler olmayı ve "Dünyanın en seksi voleybolcusu" unvanıyla anılmaya başlandı. Hayranlarının karşısına cesur pozlarıyla çıkmayı tercih eden Simmons bu kez de kovboy tarzını beğeniye sundu.

SOSYAL MEDYADAN BEĞENİ YAĞDI

Sosyal medya kullanıcılarının güzelliğini övdüğü paylaşımda Simmons göğüs dekolteli beyaz bir bluz ve kot şort tercih etti. Bluz ve şort kombinini kovboy çizmeleriyle tamamlayan gönderisine Simmons, "Köklerime döndüm" notunu ekledi. Fenomen ismin gönderisi kısa sürede binlerce beğeni toplad