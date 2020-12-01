Dünyanın en yalnız fili artık yalnız değil

Dünyanın en yalnız fili olarak bilinen Asya Fili Kaavan, sekiz yıl sonra ilk defa bir başka fille iletişim kurdu. ABD’li şarkıcı-oyuncu Cher’in ve hayvan hakları aktivistlerinin seneler süren uğraşıyla İslamabad Marghazar Hayvanat Bahçesi’nden alınıp Kamboçya’daki Kulen Prom Tep Vahşi Yaşamı Koruma Alanı’na yerleştirilen Kaavan, 36 yıllık hayatının tamamını esaret altında ve son sekiz yılını yalnız geçirmişti.

Four Paws Hayvan Hakları Örgütü’nün salı günü paylaştığı fotoğrafta Kaavan bir başka filin hortumuna dokunurken görünüyor. Fotoğraf “Bu Kaavan’ın bir fille sekiz yıl sonra ilk teması. Çok duygulandık ve daha gururlu olamazdık” notuyla paylaşıldı.

Kaavan isimli fil, uçağa bindirilerek Pakistan'dan Kamboçya'daki doğal yaşam sığınağına nakledildi.

KAAVAN'IN YOLCULUĞU

Kaavan’ın Pakistan’dan Kamboçya’ya transferi sırasında bir Rus kargo uçağı kullanıldı. Yedi saat süren uçuş için Kaavan’ın yanına 200 kilogram yiyecek yüklendi.

Uçuş süresince üretilecek 200 litre idrarla baş edebilmek için ise tüpler kullanıldı. Aktivistler yetişkin bir fili uçakla taşımanın tarihte ender karşılaşılan bir uygulama olduğunu belirtti.