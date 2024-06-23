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    4. Dünyanın en zengin insanlarından Jeff Bezos Bodrum'a demirledi! 500 milyon dolarlık süperyatını bir gören bir daha baktı

    Dünyanın en zengin insanlarından Jeff Bezos Bodrum'a demirledi! 500 milyon dolarlık süperyatını bir gören bir daha baktı

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    23.06.2024 17:03
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    Dünyanın en zengin iş insanlarından biri olan Amazon'un kurucusu Jeff Bezos Yunanistan tatilinden sonra soluğu Türkiye'de aldı. 500 milyon dolarlık süperyatıyla Bezos, Göcek ve Bodrum'a demir attı. Kissebükü’nde demirleyen yatta Lauren Sanchez denize girerek yüzdü. O anlar vatandaşlar tarafından kaydedildi.

    Dünyanın en zengin insanlarından Jeff Bezos Bodrum'a demirledi! 500 milyon dolarlık süperyatını bir gören bir daha baktı

    Dünya çapında faaliyet gösteren teknoloji şirketi Amazon'un kurucusu ve CEO'su Jeff Bezos Yunanistan'da başladığı yaz tatiline Bodrum'da devam etti. 4 yıldır birlikte olduğu Lauren Sanchez ile nişanlanmasının ardından süperyatıyla Kissebükü’nde demirleyen Bezos denizin ve güneşin tadını çıkarttı.

    SÜPERYATIN İÇİNDE YOK YOK

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    Patronlar Dünyası'nda yer alan habere göre, 500 milyon dolarlık süperyata koruma olarak 60 metrelik helikopterli Abeona isimli yat da eşlik ediyor. 500 milyon dolarlık "Koru" isimli süperyat 127 metre boyunda ve dünyanın en büyük yelkenli yat sıfatına da sahip.

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    Koru'nun teknik özellikleri güvenlik nedeniyle paylaşılmasa da, iki helikopter pisti, biri ana süit, 10 VIP süiti, yüzme havuzları, jakuzisi, spa ve spor salonları, sinema salonları olduğu biliniyor.

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    Anahtar Kelimeler:
    Jeff Bezos Bodrum
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