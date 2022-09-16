Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Sinema TV
  4. Dünyanın gözü bu davadaydı! Johnny Depp ve Amber Heard davası filme uyarlanıyor

Dünyanın gözü bu davadaydı! Johnny Depp ve Amber Heard davası filme uyarlanıyor

16.09.2022 17:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2011'de The Rum Diary filminin setinde tanışan ve 2015'te evlenen Johnny Depp ve Amber Heard 2017 yılında ayrılmıştı. Ayrılığın üzerine bir yıl geçmişken Amber Heard, Johnny Depp’i aile içi şiddetle suçlamış ve kariyerini olumsuz etkilediğini iddia etmişti. İkili birbirine tazminat davası açmıştı. Tüm dünyanın takip ettiği dava süreci Hot Take: The Depp/Heard Trial adlı bir filme konu oldu.

Dünyanın gözü bu davadaydı! Johnny Depp ve Amber Heard davası filme uyarlanıyor

Sinema dünyasının sevilen isimleri Johnny Depp ve Amber Heard arasındaki iftira davası dünya basınında geniş yankı uyandırmıştı. Amer Heard’un aile şiddet iddialarını içeren makalesinden sonra Johnny Depp Fantastik Canavarlar serisinden ayrılmak zorunda kalmıştı ve Karayip Korsanları'na geri dönüşü de askıya alınmıştı. Eski eşine karşı dava açan Depp, Heard'den 50 milyon dolar talep etmişti. Amber Heard de Depp'e 100 milyon dolarlık bir karşı dava açmıştı. Jüri, Johnny Depp'i haklı bularak, Amber Heard'in yazdığı Washington Post makalesinin ünlü oyuncuyu karalama niteliği taşıdığına karar verdi.

YAYIN TARİHİ BELLİ OLDU

Variety'nin haberine göre ücretsiz yayın hizmeti Tubi, Hot Take: The Depp/Heard Trial'ın prodüksiyonunu hızlandırdı. Filmin yönetmeni, daha önce TV için yapılan The Reunion ve Secrets in the Woods filmlerini yöneten Sara Lohman olurken, senaryo The Daily Show'dan Guy Nicolucci tarafından yazılıyor. Hot Take; Depp rolünde Mark Hapka, Heard rolünde Megan Davis, Depp'in avukatı Camille Vasquez rolünde Melissa Marty ve Heard'ın avukatı Elaine Bredehoft rolünde Mary Carrig rol alıyor ve film 30 Eylül'de Tubi'de yayınlanacak.

Sinemaseverler bu hafta filme doyacak! 8 film birden vizyona girdi (16 Eylül 2022)Sinemaseverler bu hafta filme doyacak! 8 film birden vizyona girdi (16 Eylül 2022)


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Büyük Göç filminin konusu nedir, oyuncuları kimler?Büyük Göç filminin konusu nedir, oyuncuları kimler?
Kehaneti gündemde! “Tarih tekerrür eder, önceki Charles’lar...”Kehaneti gündemde! “Tarih tekerrür eder, önceki Charles’lar...”
Oğlu ve gelininin seks kasedi sızdırıldı! “Çocuklarım için...”Oğlu ve gelininin seks kasedi sızdırıldı! “Çocuklarım için...”
Anahtar Kelimeler:
Johnny Depp johnny depp amber heard
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Trend Haberler

Görenler gözlerine inanamadı! Ülke bu hayvanı konuşuyor

Görenler gözlerine inanamadı! Ülke bu hayvanı konuşuyor

Sevgilisinin tam zamanlı bakıcısı! ''Seks hayatımız harika''

Sevgilisinin tam zamanlı bakıcısı! ''Seks hayatımız harika''

“İç çamaşırı giymediğim için saldırıya uğradım” dedi

“İç çamaşırı giymediğim için saldırıya uğradım” dedi

Takipçilerini heyecanlandırdı! Seks çekilişi yaptığını duyurdu

Takipçilerini heyecanlandırdı! Seks çekilişi yaptığını duyurdu

İlginizi Çekebilir

Yaşına kimseyi inandıramıyor! “Sadece tek bir şeyle gençleştim”

Yaşına kimseyi inandıramıyor! “Sadece tek bir şeyle gençleştim”

Pes dedirtti! 100 kez bıçaklayıp karnından çocuğunu çaldı

Pes dedirtti! 100 kez bıçaklayıp karnından çocuğunu çaldı

Ünlü isimler bu ürünleri kullanıyor! Saç sakal bakım rutininize mutlaka eklemelisiniz

Ünlü isimler bu ürünleri kullanıyor! Saç sakal bakım rutininize mutlaka eklemelisiniz

Kızını yeniden evlendirdi! Eski kayınvalidenin intikamı...

Kızını yeniden evlendirdi! Eski kayınvalidenin intikamı...

Müstehcen pozlarını satıyor! Eski kocasını ifşa etti

Müstehcen pozlarını satıyor! Eski kocasını ifşa etti

Beyler, kadınlar bu parfümlere bayılıyor! İşte kadınların gözünden en iyi 10 erkek parfümü

Beyler, kadınlar bu parfümlere bayılıyor! İşte kadınların gözünden en iyi 10 erkek parfümü

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.