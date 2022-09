Dünyanın gözü bu davadaydı! Johnny Depp ve Amber Heard davası filme uyarlanıyor

Sinema dünyasının sevilen isimleri Johnny Depp ve Amber Heard arasındaki iftira davası dünya basınında geniş yankı uyandırmıştı. Amer Heard’un aile şiddet iddialarını içeren makalesinden sonra Johnny Depp Fantastik Canavarlar serisinden ayrılmak zorunda kalmıştı ve Karayip Korsanları'na geri dönüşü de askıya alınmıştı. Eski eşine karşı dava açan Depp, Heard'den 50 milyon dolar talep etmişti. Amber Heard de Depp'e 100 milyon dolarlık bir karşı dava açmıştı. Jüri, Johnny Depp'i haklı bularak, Amber Heard'in yazdığı Washington Post makalesinin ünlü oyuncuyu karalama niteliği taşıdığına karar verdi.

YAYIN TARİHİ BELLİ OLDU

Variety'nin haberine göre ücretsiz yayın hizmeti Tubi, Hot Take: The Depp/Heard Trial'ın prodüksiyonunu hızlandırdı. Filmin yönetmeni, daha önce TV için yapılan The Reunion ve Secrets in the Woods filmlerini yöneten Sara Lohman olurken, senaryo The Daily Show'dan Guy Nicolucci tarafından yazılıyor. Hot Take; Depp rolünde Mark Hapka, Heard rolünde Megan Davis, Depp'in avukatı Camille Vasquez rolünde Melissa Marty ve Heard'ın avukatı Elaine Bredehoft rolünde Mary Carrig rol alıyor ve film 30 Eylül'de Tubi'de yayınlanacak.