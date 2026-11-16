Duş başlığınıza bir poşet sirke takın! 30 dakika bekleyince bakın ne oluyor

Duş başlıkları, sürekli suyla temas ettikleri için zamanla kireç ve mineral kalıntılarının birikmesine neden olabilir.

Bu birikintiler hem duş başlığının görünümünü olumsuz etkileyebilir hem de suyun deliklerden düzensiz akmasına yol açabilir.

Bu soruna karşı önerilen pratik yöntemlerden biri ise duş başlığını beyaz sirkeyle temizlemek. Bir temizlik markası rehberinde de yer verilen yöntemde, sirkenin duş başlığının yüzeyiyle uzun süre temas etmesini sağlamak için plastik bir poşetten yararlanılıyor.

SİRKE DOLU POŞET NASIL HAZIRLANIR?

Yöntemi uygulamak için birkaç basit malzeme yeterli oluyor.

İhtiyaç duyulan malzemeler şöyle:

Yarım ila bir su bardağı beyaz sirke

Kilitli plastik poşet

Poşeti sabitlemek için lastik bant

İlk olarak plastik poşetin içerisine beyaz sirke dökülüyor. Ardından poşet, duş başlığının etrafına dikkatlice yerleştiriliyor. Sirkenin duş başlığını mümkün olduğunca kaplaması sağlandıktan sonra poşet lastik bant yardımıyla sabitleniyor.

DUŞ BAŞLIĞINDA SİRKE NE KADAR SÜRE BEKLETİLMELİ?

Uygulamanın etkili olabilmesi için sirkenin duş başlığıyla yeterli süre temas etmesi gerekir. Temizlik markasının önerisine göre poşet, duş başlığının üzerinde 30 ila 60 dakika bekletilmeli.

Bu süre boyunca sirke, yüzeydeki birikintilerin gevşemesine yardımcı oluyor. Böylece sonrasında yapılacak temizlik işlemi kolaylaşabilir.

BEKLEME SÜRESİNİN ARDINDAN NE YAPILMALI?

Belirlenen süre dolduğunda plastik poşet çıkarılıyor. Ardından duş başlığının yüzeyi bir temizlik fırçası veya uygun bir süngerle nazikçe ovalanıyor. Son aşamada ise duş başlığı bol suyla durulanarak sirke kalıntıları uzaklaştırılıyor.

Önemli bir uyarı: Sirke asidik olduğu için her duş başlığı malzemesiyle uyumlu olmayabilir. Özellikle pirinç, altın kaplama, doğal taş veya özel kaplamalı yüzeylerde üreticinin temizlik talimatlarına dikkat edilmeli. Sirke başka temizlik kimyasallarıyla, özellikle çamaşır suyuyla kesinlikle karıştırılmamalı.