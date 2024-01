Duş sahnesi olay olmuştu! Sydney Sweeney, Avustralya'ya 'geri döndüğünü' iddialı pozla duyurdu

"Anyone But You" filminde Glen Powell ile başrolde yer alan oyuncu Sydney Sweeney ne yapsa olay oluyor. Euphoria dizisindeki iddialı halleriyle adından söz ettiren ve son olarak da Powell ile arasında ilişki olduğuna dair iddialarla gündeme gelen oyuncu bu iddiaları yalanladı.

Son olarak "Anyone But You" filmindeki duş sahnesiyle adından söz ettiren Sydney Sweeney son Instagram story paylaşımında bikinisiyle poz verdi.

26 yaşındaki aktris 16,4 milyon takipçisiyle her anını paylaşıyor. Videoda, bikinisinden başka bir şey giymeden sahil manzaralı yüksek katlı otel odasının balkonuna çıktığı görülüyordu.

Klibin üzerine Avustralya'da olduğunu etiketleyen ve "Döndüm" yazan Sydney Sweeney hayranlarını mest etti.