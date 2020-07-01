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  4. Düşündüğümüz kadar basit değilmiş! Halı yıkarken bu püf noktalara dikkat etmezseniz...

Düşündüğümüz kadar basit değilmiş! Halı yıkarken bu püf noktalara dikkat etmezseniz...

Göksi Beköz Göksi Beköz
YAŞAM HABERLERİ  | Son Güncelleme

Evimizin daha sıcak görünmesine yardımcı parçalardan biri olan halılarımız, aynı zamanda evin en çok kirlenen eşyalarıdır. Her kadın temizlikten parlayan halılara sahip olmak ister. Çoğu zaman zor gelse de püf noktalarını bildikten sonra halı yıkamak sanıldığı kadar yorucu bir şey değil. Halılarımızı nasıl yıkamalıyız, sorusunun cevabı yazımızda...

Düşündüğümüz kadar basit değilmiş! Halı yıkarken bu püf noktalara dikkat etmezseniz...

Elektrik süpürgesi yardımıyla halıların üzerini tozlardan arındırmaya çalışsak bile lekelenmesi ve uzun süre kullanılması durumunda bu yöntemler yetersiz kalabiliyor ve halılarımızı sonunda yıkamak durumunda kalıyoruz. Peki, halı temizliği nasıl yapılmalı?

İLK AŞAMA: SÜPÜRME

Eğer halıların üzerine yapışan kir ve toz parçalarını kaldırabileceğiniz, halılarınızı çırpabileceğiniz bir balkonunuz yoksa halıyı yıkamadan önce ön yüzünü ve alt kısmını iyice süpürmelisiniz. Eğer halınızın üzerinde yağ lekesi varsa yayılmasını önlemek için yıkamadan önce karbonatlı su ile bir süre ovalayabilirsiniz.

DOĞRU DETERJANI SEÇTİĞİNİZDEN EMİN OLUN

Halının dokusuna zarar vermemek için kullandığınız deterjanın uygun olduğundan emin olmanız gerekir. Bu yüzden deterjan seçimi yaparken daha doğal içerikli olanları tercih edebilir, halınızı saf sabun ve arap sabunuyla da yıkayabilirsiniz. Çünkü arap sabununun köpüren yapısı, en derinlere işlemiş lekelerin bile çabucak çıkmasına yardımcı olur.

EN ÖNEMLİ ADIM: FIRÇA SEÇİMİ

Sanılanın aksine sert kıllara sahip fırçalar halınızın daha iyi temizlenmesine yardımcı olmaz, dokusuna zarar verir. Bu yüzden sert kıllı fırçalar yerine yumuşak kıllı fırçalar tercih ederek halınızın yıpranmasını önleyebilirsiniz. Tahta fırçalar bunun için en iyi seçim olacaktır.

TÜM ALANLARI TEMİZLEYİN

Halınızın sadece dış yüzeyini değil, her yerini temizleyin. Tozlar halının daha çok ön yüzüyle temas etse de, bakteri ve kirler halının alt yüzüne işler ve kötü kokulara neden olur. Bu nedenle üst kısmından sonra alt kısmı da fırça yardımıyla iyice temizlemelisiniz. Eğer halınızın saçakları varsa bunları fırça yardımıyla değil, bulaşık süngeri ile temizleyin. Beyaz saçaklar için çamaşır suyu kullanabilirsiniz.

AĞARTICI KULLANMAYIN

Derinlemesine temizlik için ağartıcı kullanmayı düşünüyorsanız hemen bu yanlıştan dönün. Çünkü ağartıcı halınıza önlenemez şekilde zarar verir ve daha temiz bir halı uğruna halınızdan tümüyle vazgeçmek zorunda kalabilirsiniz...

İYİCE DURULAYIN

Geldik en zor aşamaya; durulama. Halınızı deterjan ve köpüklerden iyice arındırmalısınız çünkü iyi durulanmadığı taktirde halının tüyleri birbirine yapışarak zamanla çürür ve halınız o yumuşak dokusunu yavaş yavaş kaybeder. Bu yüzden tamamen temizlendiğinden emin olana kadar suyun altında durulayın.

DİKKATLİ BİR ŞEKİLDE KURUTUN

Mükemmel görünen halılara kavuşmaya çok az kaldı. Halınızı kuruturken de durularken olduğu kadar dikkatli ve sabırlı olmanız gerekir. Kuruması için halıyı direkt olarak güneş ışığının altına bırakırsanız halının renkleri değişir ve dokusu zarar görür. Bunun yerine güneş almayan ama havadar bir alanda en az 4-5 gün kurumasını bekleyebilirsiniz.

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