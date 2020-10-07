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Düşündüğünüzden daha fazlası! Limonda saklı mucize gibi sırlar...

Sibel Özdemir Sibel Özdemir
GÜZELLİK - MODA HABERLERİ  | Son Güncelleme

Havadaki mikropları temizlediği, kanser önleyici özellikleri, güneş yanığını tedavi etmesiyle de bilinen limonlar düşündüğünüzden çok daha fazlası olabilir.

Düşündüğünüzden daha fazlası! Limonda saklı mucize gibi sırlar...

Bol vitamin ve mineral içermelerinden dolayı limonların birçok sağlık yararı olduğunu biliyoruz. Peki salatalarınızda, en sevdiğiniz yemeklerde kullandığınız limonları güzellik rutininizde de kullanmayı denediniz mi? Bir limon cildinizden tutun saçlarınıza kadar mucizeler yaratabilir. Bu ipuçlarıyla her gün bir limon kullanmak isteyeceksiniz.

KARACİĞER DETOKSU

Limon suyu içmek vücudunuzda basit bir detoks başlatır ve sindirim sisteminin çalışmasını iyileştirmek için harika bir yoldur. Limondaki pektin, yağları emülsiyon haline getirmeye ve bağırsaklardaki atıkları gidermeye yardımcı olur. Lesitin içindeki kolin ve narenciye cildindeki yağlar, karaciğer detoksifikasyonunun daha etkili bir şekilde çalışmasına yardımcı olur. Lesitin, yağ bölünmesi, yağ emilimi ve yağ sindiriminde artışa neden olur. İşte evde yapabileceğiniz basit ama etkili bir içecek: 1 bütün limon, ½ su bardağı, 1 çay kaşığı lesitin (veya çiğ yumurta), 2-3 çay kaşığı ham hindistancevizi yağı veya sızma zeytinyağı, 1 E vitamini kapsülü ve 1 taze zencefil. Tüm malzemeleri 1 dakika karıştırın. İçeceği buzdolabında saklayın ve ertesi gün kahvaltıdan önce karışımın yarısını için.

KİLO VERMEYİ SAĞLAR

C vitamini, açlık ve yağ depolamasını tetikleyen bir stres hormonu olan kortizol düzeylerinin daha düşük olmasını sağlar. Tek bir yiyecek veya içecek, kendi başına önemli miktarda kilo kaybı yaratmaz. Bununla birlikte, sağlıklı bir kilo verme programının bir parçası olarak tüketildiğinde kilo kaybı sonuçlarının iyileştirilmesi için faydalı olabilecek bazı yiyecekleri veya içecekleri yiyebilirsiniz. 330 ml'lik bir asitli içecek 140 kalori içerirken, 100 ml elma suyu 46 kalori içerir. Suyla karıştırılmış limon suyunun ise 0 kalorisi vardır. Bu nedenle kilo vermenize yardımcı olabilir.

BEYİN İŞLEVİNİ ARTIRIR

Diğer besin maddeleri ve vitaminler arasında, limonlar da beyin fonksiyonlarından sorumlu olan önemli elementlerden biri olan çok miktarda potasyum içerir. Limonları düzenli olarak tüketirseniz, daha iyi bir zihinsel performans sergilersiniz. Kendinizi gün boyunca çok daha mutlu ve daha enerjik hissedersiniz. Bir limon, tavsiye edilen günlük C vitamini miktarının% 187'sini içermektedir.

GÜNEŞ YANIĞINI HAFİFLETİR

Kızarıklığı azaltmanıza ve güneş yanığının acısını hafifletmenize yardımcı olabilecek basit ama etkili bir ev tedavisi vardır. 1 çorba kaşığı limon suyu, gül suyu ve salatalık suyunu karıştırın karışıma bir bez batırın ve 30 dakika boyunca etkilenen bölgeye uygulayın. Salatalık ve limon, cildin kızarıklığını azaltır. Limondaki C vitamini, cildin zarar görmesini en aza indirir, koyu lekeleri giderir.

AKNE İZLERİNİ SOLDURUR

Limonlar C vitamini ve sitrik asit açısından zengindir ve küçük akne ve sivilce izlerini tedavi etmek için iyi bir iş çıkarırlar. C vitamini kolajen üretimini güçlendirir ve cildi pürüzsüz ve sıkı tutar - aynı zamanda yeni cilt hücrelerinin oluşumunu da teşvik eder. Limon suyunun antibakteriyel etkisi akne alevlenmelerine neden olan bakterileri öldürür. Taze limon suyu ve sızma hindistan cevizi yağını karıştırın ve bir pamuk topu kullanarak hasarlı bölgelere uygulayın. Üç dakika sonra yüzünüzü ılık su ile durulayın ve nemlendirici uygulayın. Cildinizdeki koyu lekeleri gidermek için limon suyunu badem yağıyla da karıştırabilirsiniz. Cildiniz kızarır ve kaşıntı yaparsa limon suyu kullanmayın.

BOĞAZ ENFEKSİYONLARINI TEDAVİ EDER

Limonlar enerji seviyenizi artırmaya yardımcı olan temel vitaminler ve mineraller açısından zengindir. Limonlar ayrıca, bağışıklık sistemini güçlendiren ve antibakteriyel özelliklere sahip olan doğal bir antioksidan olan C vitamini bakımından da yüksektir. Bal, ılık su ve limon, boğaz ağrısını tedavi etmek için zamanla kanıtlanmış bir çözümdür. Boğaz kaslarını gevşetmek için, bu karışımı ılık tüketebilirsiniz. Yüksek ateşiniz varsa, soğuk tüketin. Lezzetli karışım, şişmiş boğaz dokusunu küçültmeye, zararlı bakteriler için asidik bir ortam yaratmaya yardımcı olur. Sıcak limon suyu, enfeksiyonlardan ve takip eden semptomlarından kurtulmanın en etkili yoludur.

KIRIŞIKLIKLARI DAHA AZ GÖRÜNÜR HALE GETİRİN

Yaşlanma sürecini tersine çeviremezsiniz, ancak kırışıklıklarınızı daha az görünür hale getirmek ve yüz cildinizin kalitesini önemli ölçüde değiştirmek için limon kullanabilirsiniz. Çalışmaya göre, limon yağının cildin yüzeyindeki oksidatif hasarı azalttığı tespit edildi. Limonlar kollajen üretimini teşvik eden ve cildin elastikiyetini geri kazandıran C vitamini açısından zengindir. Limon suyundaki doğal enzimler, gözenekleri sıkar ve yenilerinin görünümünü azaltır. Kırışıklıklarla savaşmak için güvenli ve sağlıklı ev ilaçlarına güvenebilirsiniz. Bir limon dilimleyin ve birkaç dakika kırışıklıklara masaj yapın veya bir yüz maskesi olarak rendelenmiş limon kabuğu kullanın. Amerikan Dermatoloji Akademisine göre, düzenli yaşlanma karşıtı cilt bakım rutinlerinin etkisi en az bir ay sonra görülebilir.

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