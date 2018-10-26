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Duyan kulaklarına inanamıyor! Hayalet avcılığı yapıp 300 bin lira kazanıyor!

DÜNYA HABERLERİ  | 26.10.2018 12:05 | Son Güncelleme

İngiltere'de yaşayan 46 yaşındaki Suzanne Grill, yıllardır emek verdiği bankacılık mesleğini bırakıp hayalet avcısı oldu. Hayalet avlayıp medyumluk yapan Suzanne, yeni mesleği sayesinde yılda 300 bin liraya yakın para kazandığını söylüyor.

Günde en az 15 kişinin medyumluk hizmeti almak için kendisine ulaştığını söyleyen 46 yaşındaki kadın, seans başına 220 lira ücret alıyor. 93 bin takipçisi olan sosyal medya hesabıyla da dikkat çeken Suzanne, ayda 7 evden hayalet çıkardığını iddia ediyor.

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İngiltere'de yaşayan 46 yaşındaki Suzanne Grill'in mesleği bildiklerinizden çok farklı. O, hayalet avlıyor ve medyumluk yapıyor. Medyum Suzanne bu iş sayesinde yılda 300 bin liraya yakın para kazandığını iddia ediyor.
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Altıncı hissinin kuvvetli olduğunu söyleyen Suzanne, daha önce bankacı olarak çalıştı. Fakat bu mesleği oldukça sıkıcı bulan Suzanne altıncı hissinin sesini dinledi ve medyum olmaya karar verdi. Suzanne mesleği gereği hayalet avladığını ve ölülerle konuştuğunu söylüyor.
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Suzanne'ın 93 bin takipçisi olan bir Facebook hesabı bile bulunuyor. Ayda yaklaşık 7 evden hayalet çıkaran Suzanne günde en az 15 kişinin medyum hizmeti almak istediğini belirtiyor. Hayalet çıkarmak için Suzanne'ı arayan kişiler seans başına 220 lirayı gözden çıkarmak zorunda.
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Suzanne'ın hayaletleri defetmek için tuz kullanıyor. Suzanne, pisişik güçleri ve ruhlar alemindeki tanıdıkları sayesinde geleceği ön görebildiğini iddia ediyor.
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46 yaşındaki ünlü medyum zaman zaman hayalet avı seanslarını sosyal medya hesaplarından canlı olarak yayınlıyor.
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Suzanne Grill hayalet avcısı

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