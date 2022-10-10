Duygu Bozkurtlar'ın sır ölümünde yeni gelişme: Kızım ve bebeğini diri diri mezara gömdüler! Annesine bu mesajı atmış

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde Duygu Bozkurtlar evinde ölü bulunmuştu. Duygu'nun vücudunda darp izleri görülmesinin ardından cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılmıştı. Olayla ilgili yeni çıkan detaylara göre anne Gönül Bozkurtlar kızının ölmeden 3 gün önce kendisine mesaj attığını ifade ederek "Duygu bana mesaj attı. 'Anne beni öldürecekler' diye yazdı. 12 haftalık hamile olduğunu söyledi. Çocuğu düşürmesini istiyorlarmış. Bana hamilelik ultrason görüntülerini attı" dedi. Duygunun arayarak kendisinden yardım istediğini ifade eden İbrahim Kalay ise "Koşarak Duygu'nun evine gittim. Eşyalarını topladım. Memleketi Gaziantep'e gönderdim. Annesine de durumu bildirdim. İki gün sonra tekrar geldi. Sonrasında 3 kişi tehditlerine devam etmişler" açıklamasını yaptı.

Gönül Bozkurtlar

"BANA 3 KİŞİDEN BAHSETTİ"

Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Deniz Mahallesi'nde Duygu Bozkurtlar evinde arkadaşı tarafından hareketsiz halde bulununca durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarın ardından eve gelen sağlık ekipleri Duygu'ya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Ancak Duygu'nun hayatını kaybettiği belirlendi. Duygu'nun vücudunda darp izleri görülmesinin ardından cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Yaşananların ardından Duygu'nun Gaziantep'te yaşayan ailesine durum bildirildi. Anne Gönül Bozkurtlar ve yakınları Antalya'ya geldi. Kızının 3 gün önce kendisine mesaj attığını belirten acılı anne, "Duygu bana mesaj attı. 'Anne beni öldürecekler' diye yazdı. 12 haftalık hamile olduğunu söyledi. Çocuğu düşürmesini istiyorlarmış. Bana hamilelik ultrason görüntülerini attı. Bana iki kişi ve bir trans bir bireyden bahsetti. Bu kişiler 'Biz öldürelim bir çocuk var suçu ona atar. O cezayı çeker' demişler. İsimleri bende polise vereceğim" dedi. Acılı anne ayrıca bir hafta önce eşi Mehmet'i kaybettiğini belirterek, "Bu kadar acıyı ben nasıl kaldırırım. Kızım ve karnındaki bebeğini diri diri mezara gömdüler" diye gözyaşı döktü.

"YAPANIN YANINA KAR KALMASIN"

Anne Gönül Bozkurtlar ayrıca İbrahim Kalay'ın kendisini arayıp, "'Kızını dövdüler. Ağzı burnu kan içinde' dedi. Kızımın katilleri bulunsun. Kızım cinayete kurban gitti. Otopsi sonucunda her şey ortaya çıkacak. Yapanın yanına kar kalmasın" diye konuştu.

"BENİ ANCA SEN KURTARIRSIN"

Sabah'tan Erdoğan Öztürk'ün haberine göre yaşanan olayın ardından İbrahim Kalay konuştu. Kalay, "Bir ay önce Duygu beni aradı. 'Abi beni öldürecekler. Beni anca sen kurtarırsın. Çocuğu zorla düşürecekler" dedi. Ben de koşarak Duygu'nun evine gittim. Eşyalarını topladım. Memleketi Gaziantep'e gönderdim. Annesine de durumu bildirdim. İki gün sonra tekrar geldi. Sonrasında 3 kişi tehditlerine devam etmişler" diye konuştu.

