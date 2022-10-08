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Yangında hayatını kaybettiği sanılıyordu! 17 yaşındaki kızın ölümündeki sır perdesi aralandı

08.10.2022 23:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, Büşra Kabataş'ın ölümüyle ilgili soruşturma yürüten Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Gasp Büro Amirliği ekipleri, yaptıkları inceleme sonucu, yangının genç kızın öldürülmesinin ardından delillerin karartılması amacıyla çıkarıldığını tespit etti. Polis, genç kızı öldüren kişinin, boşanan annesinin eski arkadaşı T.Y. olduğunu belirledi. Kaçma hazırlığında olan T.Y.'nin, olaydan 2 saat sonra yakalanarak gözaltına alındığı öğrenildi.

Yangında hayatını kaybettiği sanılıyordu! 17 yaşındaki kızın ölümündeki sır perdesi aralandı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir evde çıkan yangın nedeniyle olay yerine gelen ekipler, 17 yaşındaki Büşra'nın cesediyle karşılaştı. Olay yerine gelen polis ekipleri yaptığı incelemede cinayet şüphesi üzerinde dururken, hayatını kaybeden genç kızı, annesinin eski erkek arkadaşının öldürdüğü, katil zanlısının delilleri karartmak için de yangın çıkarttığı belirlendi.

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Olay, dün sabah saatlerinde Kocaeli’nin Gebze ilçesi Mustafapaşa Mahallesi 721 Sokak’ta bulunan 3 katlı binanın 2. katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, dairenin bir odasında yangın çıktı. Yangını gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan itfaiye ekipleri, yangını söndürebilmek için çalışma başlattı. Yangını kontrol altına aldıktan sonra odaya giren ekipler, 17 yaşındaki Büşra Kabataş’ın hayatını kaybettiğini belirledi.

VSD

Olay yerine Kocaeli Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı cinayet bürosu dedektifleri çağrıldı. Cinayet bürosu dedektiflerinin yaptığı ilk incelemede, evde birçok şüpheden yola çıkan ekipler, cenazeyi detaylı otopsi için İstanbul Adli Tıp Kurumu Morguna sevk etti. Burada yapılan ilk incelemede de adli tıp uzmanları cinayet şüphesi üzerinde durdu. Yangının hemen ardından harekete geçen Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri, annenin eski sevgilisi T.Y.’yi gözaltına aldı.

Genç kızın katil zanlısı ve annesinin eski erkek arkadaşı olan T.Y.’nin eve geldiği, genç kız ile tartışma yaşadığı, ardından genç kızı öldürdüğü belirlendi. Zanlının, delilleri karartmak amacıyla odada yangın çıkardığı öğrenildi. Sorgulanmak üzere polis merkezine götürülen şahıs, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

T.Y., burada çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. (İHA)

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cinayet yangın
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