Duygu Delen'in annesi ev hapsi kararına isyan etti

Batıkent Mahallesi'nde, 13 Ağustos 2020 tarihinde meydana gelen olayda Duygu Delen, 5 katlı apartmanın 4'üncü katındaki erkek arkadaşı Mehmet Kaplan'ın evinin balkonundan düşüp yaşamını yitirdi. Mehmet Kaplan, tartıştığı kız arkadaşının intihar ettiğini ileri sürerken, Duygu Delen'in cinayete kurban gittiğinin iddia edilmesi üzerine soruşturma başlatıldı.

DÜN TAHLİYE EDİLDİ

Olayın ardından gözaltına alınan Mehmet Kaplan, 'kasten öldürme', 'cinsel istismar', 'yağma' ve 'hakaret' suçlamasıyla tutuklandı ve hakkında, 'ağırlaştırılmış müebbet' ve 32 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. 10 aydır tutuklu bulunan Mehmet Kaplan, devam eden davanın dün görülen 4'üncü duruşmasında mahkeme heyeti tarafından 'ev hapsi' şartıyla tahliye edildi.

BAŞSAVCILIĞIN İTİRAZI İNCELENİYOR

Mahkeme kararı sonrası tutuklu sanık Mehmet Kaplan, gece saatlerinde cezaevinden tahliye edilerek bildirdiği adreste ev hapsi cezasını çekmeye başladı. Dün gece saatlerinde ise Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı, 10'uncu Ağır Ceza Mahkemesinin tahliye kararına itiraz etti. Savcılığın itirazının ardından görevlendirilen 11'inci Ağır Ceza Mahkemesinin dosyayı incelediği ve önümüzdeki hafta içerisinde sanık Mehmet Kaplan'ın ev hapsinin yeterli olup olmadığı ve yeniden tutuklanıp tutuklanmayacağına karar vereceği belirtildi.