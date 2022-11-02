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Duygu Özaslan'ın beğenilen kırmızı elbisesine alternatif ürün önerileri

01.11.2022 17:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Girdiği her ortamda görenleri kendine hayran bırakan Duygu Özaslan'ın tarzını beğeniyor musunuz? Cevabınız "Tabii ki evet!" ise yakın zamanda giydiği, omuzlarını açıkta bırakan ve vücuduna tam oturan kırmızı elbisesini de görmüş olmalısınız. Siz de Özaslan'ın elbisesini beğendiyseniz ve ona benzer modelleri keşfetmek istiyorsanız derlediğimiz alternatifleri incelemeyi unutmayın!

Duygu Özaslan'ın beğenilen kırmızı elbisesine alternatif ürün önerileri

Ünlü sosyal medya fenomeni Duygu Özaslan, sosyal medya ve magazin gündeminden bir an bile düşmüyor. Giydikleri, özel hayatı ve paylaşımları ile günlerce konuşulan ünlü fenomen; kırmızı elbisesi ile boy gösterdiği Instagram gönderisi sayesinde beğeni yağmuruna tutuldu. Eğer siz de bu elbiseyi çok beğendiyseniz ve modelin alternatiflerini görmek istiyorsanız gelin, sizin için seçtiğimiz elbiselere birlikte bakalım!

1. Şıklığıyla göz dolduran: Koucla Off Shoulder Mini Elbise

Duygu Özaslan'ın beğenilen kırmızı elbisesine alternatif ürün önerileri

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Şıklığıyla göz kamaştırmak isteyen kadınlar tarafından tercih edilen Koucla Off Shoulder Mini Elbise, Duygu Özaslan'ın giydiği elbiseye alternatif olarak tercih edebileceğiniz modeller arasında bulunuyor. Carmen yakalı ve uzun kollu elbise, streç kesimi ile vücudunuzu sararak daha şık bir görünüme kavuşmanıza yardımcı oluyor. Ön kısmında bulunan düğme detayları sayesinde elbise çok farklı görünüyor.

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2. Sade ve asil: Trendyolmilla Siyah Carmen Yaka Ottoman Örme Elbise

Duygu Özaslan'ın beğenilen kırmızı elbisesine alternatif ürün önerileri

"Asaletten asla vazgeçmem." diyorsanız Trendyolmilla Siyah Carmen Yaka Ottoman Örme Elbise aradığınız model olabilir. Streç kesimi ve madonna yaka detayı ile Duygu Özaslan'ın giydiği kırmızı elbiseye alternatif olarak sunabileceğimiz ürün, %100 pamuk kumaştan üretiliyor. Kahverengi ve siyah renk seçenekleriyle satışa sunulan model, dolabınızın favorisi olmaya aday!

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3. Fiziğine güvenenler buraya: Huixin Omuzları Açık Uzun Kollu Mini Elbise

Duygu Özaslan'ın beğenilen kırmızı elbisesine alternatif ürün önerileri

Fiziğine güvenenler ve her zaman iddialı giyinmeyi tercih edenler, sizi hemen buraya alalım! Huixin Omuzları Açık Uzun Kollu Mini Elbise ile vücudunuzu kum saati görünümüne kavuşturabilirsiniz. Gri, pembe ve mavi renk seçenekleri bulunan elbiseyi de yaka modeli sayesinde Duygu Özaslan'ın üzerindeki elbiseye alternatif olarak tercih edebilirsiniz. Daha çekici görünmenizi sağlayacak elbiseye bayılacaksınız, bizden söylemesi!

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4. Sonbahar ve kış aylarında tercih edebileceğiniz: Olalook Saks Mavi Madonna Yaka Likralı Elbise

Duygu Özaslan'ın beğenilen kırmızı elbisesine alternatif ürün önerileri

Özellikle sonbahar ve kış aylarında tercih edebileceğiniz Olalook Saks Mavi Madonna Yaka Likralı Elbise, her kadının dolabında bulunması gereken kurtarıcı parçalar arasında yer alıyor. %60 pamuk, %35 polyester ve %5 elastandan üretilen elbisenin geniş bir renk skalası mevcut. Zevkinize uygun rengi seçtikten sonra şıklığın ve rahatlığın keyfini aynı anda çıkarabilirsiniz!

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5. Tiril tiril bir model: Tianxiangjjeu Yazlık Elbise

Duygu Özaslan'ın beğenilen kırmızı elbisesine alternatif ürün önerileri

Tiril tiril yapısı sayesinde kendinizi prensesler gibi hissetmenizi sağlayacak Tianxiangjjeu Yazlık Elbise, göz alıcı bir güzelliğe kavuşmanıza yardımcı olur. Duygu Özaslan'ın stilini yaz aylarına uyarlayan model, fırfırlı tasarımı sayesinde tarzınıza yeni bir soluk getirir. Yumuşacık dokusu ile gün boyu konfor sunan parçaya dolabınızda yer vermeye ne dersiniz?

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6. Büyüleyici görünmek isteyenlere: Koton Omzu Açık Kadife Mini Elbise

Duygu Özaslan'ın beğenilen kırmızı elbisesine alternatif ürün önerileri

Büyüleyici görünmek isteyen kadınlar, sizi böyle alalım! Koton Omzu Açık Kadife Mini Elbise ile kendinizi daha öz güvenli ve çekici hissedeceğinize eminiz. %80 modal ve %20 polyester kumaştan üretilen kadife elbisenin siyah ve yeşil olmak üzere iki adet renk seçeneği bulunuyor. Vücudunuzu saran ve daha sıkı gösteren elbiseyi, sonbahar ve kış aylarında üzerinizden çıkarmak istemeyeceksiniz!

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7. Kendinizi kuğu gibi hissedeceksiniz: Snake Squad Beyaz Omzu Düşük Drape Detaylı Mini Elbise

Duygu Özaslan'ın beğenilen kırmızı elbisesine alternatif ürün önerileri

Kendinizi kuğu gibi hissetmenizi sağlayacak Snake Squad Beyaz Omzu Düşük Drape Detaylı Mini Elbise, drape detaylı modern tasarımı sayesinde favori elbiselerinizden biri olacak. Fermuarı sayesinde kolayca giyip çıkarabileceğiniz elbisenin kırmızı, beyaz ve siyah renkli alternatiflerinden zevkinize en uygun olanı seçebilirsiniz. Elbiseyi yüksek topuklu ayakkabılar ile kombinleyerek harika görünebilirsiniz!

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8. Modern ve tarz görünmek isteyenlere: Mymodel Business İnce Askılı Drapeli Palmetto Elbise

Duygu Özaslan'ın beğenilen kırmızı elbisesine alternatif ürün önerileri

Her zaman modern ve tarz görünmek isteyen kadınların tercihi Mymodel Business İnce Askılı Drapeli Palmetto Elbise, Duygu Özaslan'ın giydiği kırmızı elbiseye alternatif olarak tercih edebileceğiniz modellerden bir diğeri. Siyah ve beyaz renkli alternatifleri de bulunan elbisenin benzersiz tasarımına bayılacağınıza eminiz. Esnek kumaşı ile konfor sunan elbisenin askı uzunluğunu ayarlayabileceğinizi de belirtelim!

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9. Daha mütevazı görünmeyi tercih edenlere: Koton Omzu Açık Balon Kol Midi Elbise

Duygu Özaslan'ın beğenilen kırmızı elbisesine alternatif ürün önerileri

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"Duygu Özaslan'ın giydiği elbiseyi çok beğendim ama modelin daha mütevazı bir alternatifini görmek istiyorum." diyorsanız Koton Omzu Açık Balon Kol Midi Elbise tam sizlik! %55 keten ve %45 viskozdan üretilmesi sayesinde her mevsim rahatlıkla giyebileceğiniz ürünün yaka detayıyla omuzlarınızın güzelliğini ortaya çıkarabilirsiniz. Kendinizi daha rahat ve özgür hissetmenizi sağlayan bu elbiseyi çok beğeneceksiniz!

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10. Işıltınızla görenleri etkileyin: MaMa Home Madonna ve Kare Yaka Kadife Kumaş Büzgülü Mini Elbise

Duygu Özaslan'ın beğenilen kırmızı elbisesine alternatif ürün önerileri

Işıltınızla etrafınızdaki herkesi etkilemek ister misiniz? Cevabınız "Evet!" ise MaMa Home Madonna ve Kare Yaka Kadife Kumaş Büzgülü Mini Elbise, aradığınız elbise modeli olabilir. Tamamen büzgülü tasarımı ile vücudu saran elbise, size daha iddialı bir görünüm sunar. Morun en güzel tonuyla güzelliğinizi taçlandırmak için özel olarak tasarlanan elbise modeliyle tanışmaya ne dersiniz?

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