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  4. Duygu Özaslan'ın Hailey Bieber Vogue makyajını yaptığı videosundaki ürünleri bu listede bulabilirsiniz!

Duygu Özaslan'ın Hailey Bieber Vogue makyajını yaptığı videosundaki ürünleri bu listede bulabilirsiniz!

24.11.2022 14:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye'nin en popüler influencerları arasında yer alan Duygu Özaslan, geçtiğimiz günlerde Hailey Bieber'ın Vogue makyajını yapmış ve çektiği videoyu YouTube kanalı üzerinden takipçileriyle paylaşmıştı. Duygu Özaslan'ın kendisine çok yakışan bu makyajda hangi ürünleri kullanıldığını merak ediyorsanız yazımızın detaylarına göz atabilirsiniz.

Duygu Özaslan'ın Hailey Bieber Vogue makyajını yaptığı videosundaki ürünleri bu listede bulabilirsiniz!

Duygu Özaslan, geçtiğimiz günlerde Hailey Bieber'ın Vogue makyajını yaptığı paylaşımıyla beğeni yağmuruna tutuldu. Sevilen influencer, makyajın hazırlık aşamasından son adımına kadar kullandığı bütün kişisel bakım ve makyaj ürünlerini sizin için bir araya getirdik. Siz de popüler ismin makyajda kullandığı ürünleri incelemek isterseniz hazırladığımız listeye bakabilirsiniz.

1. Dolgun ve esnek bir cilt görünümü için: L'Oréal Paris Revitalift Filler Serum

Duygu Özaslan'ın Hailey Bieber Vogue makyajını yaptığı videosundaki ürünleri bu listede bulabilirsiniz!

L'Oréal Paris Revitalift Filler Serum, içeriğindeki hyalüronik asit sayesinde cildinize dolgun ve esnek bir görünüm kazandırır. Yüzünüzü nemlendirir ve cildinizi pürüzsüz hâle getirerek kırışık görünümünü azaltır. Siz de ürünü düzenli şekilde günde iki defa boynunuza ve yüzünüze uygulayarak kısa sürede serumun etkisini görebilirsiniz. Ürünü makyaj yapmadan önce uygulayarak cildinizi makyaja hazırlayabilirsiniz.

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2. Çok satan ürünlerden biri: L'Oréal Paris Revitalift %5 Saf Glikolik Asit Peeling Etkili Tonik

Duygu Özaslan'ın Hailey Bieber Vogue makyajını yaptığı videosundaki ürünleri bu listede bulabilirsiniz!

Çok satan ürünlerden biri olan L'Oreal Paris Revitalift %5 Saf Glikolik Asit Peeling Etkili Tonik cildinizin yenilenmesine yardımcı olur. Düzenli kullanımda cildinize parlak ve pürüzsüz bir görünüm kazandırır. Hassas cilt tipleri de dâhil olmak üzere bütün ciltlere uyum sağlar. Cilt kusurlarınızı gözle görülür şekilde iyileştirmek istiyorsanız toniği cilt bakım rutininize ekleyebilirsiniz.

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3. Yenilikçi formül: L'Oréal Paris True Match Nude Fondöten Serum

Duygu Özaslan'ın Hailey Bieber Vogue makyajını yaptığı videosundaki ürünleri bu listede bulabilirsiniz!

Bir fondötenden daha fazlası olan L'Oréal Paris True Match Nude Fondöten Serum, cildinizdeki kusurları kapatırken cildinizi gün boyu nemlendirir. İnce kırışıklık ve çizgileri doldurarak cildinize daha dolgun bir görünüm kazandırır, cilt tonunuzu eşitler. Siz de Duygu Özaslan gibi canlı ve parlak bir makyaj yapmak istediğinizde yenilikçi formülüyle öne çıkan ürünü güvenle tercih edebilirsiniz.

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4. Işık yayma teknolojisi: Nars Radiant Creamy Concealer

Duygu Özaslan'ın Hailey Bieber Vogue makyajını yaptığı videosundaki ürünleri bu listede bulabilirsiniz!

Nars Radiant Creamy Concealer; ışık yayma teknolojisi sayesinde cilt kusurlarını anında gizler, ince çizgileri ve yorgunluk belirtilerini azaltır. Kapatıcı özelliğinin yanı sıra konturleme işlemlerinde de etkili sonuçlar verir. Geniş renk skalasıyla her ten rengine ve cilt alt tonuna uyum sağlar. Siz de her makyajınızda kullanabileceğiniz bir kapatıcı arayışındaysanız ürüne şans vermelisiniz!

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5. Uzun süren kalıcılık: Maybelline Color Tattoo New York Krem Göz Farı

Duygu Özaslan'ın Hailey Bieber Vogue makyajını yaptığı videosundaki ürünleri bu listede bulabilirsiniz!

Göz kapağında kolayca dağılan Maybelline Color Tattoo New York Krem Göz Farı, krem jel formülü sayesinde tek kullanımda 24 saat kalıcılık sunar. Çizgilere dolmayan ve suya dayanıklı ürün, tüm cilt tiplerine uyum sağlar. Minimal tasarımıyla tam çantaya atmalık olan krem farın bütün renklerinden almak isteyecek ve ürünü kullanmaya doyamayacaksınız!

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6. Yoğun pigmentli doku: NYX Professional Makeup Göz Farı Paleti

Duygu Özaslan'ın Hailey Bieber Vogue makyajını yaptığı videosundaki ürünleri bu listede bulabilirsiniz!

NYX Professional Makeup Göz Farı Paleti'nin yoğun pigmentli farları, göz kapaklarınızda kolayca dağılır ve uzun süre kalıcılık sunar. Böylece makyajınızı tazelemeden saatlerce kullanabilmenize olanak tanır. Doğal ve koyu makyajlar için ideal olan palet; ışıltılı, mat, saten renkleriyle her tarza uyum sağlar. Siz de tıpkı bir makyaj artisti gibi makyaj yapmanızı sağlayacak far paletine çantanızda yer açmalısınız!

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7. Suya dayanıklı formülüyle: Mac Maskara Extended Play Gigablack Lash Siyah

Duygu Özaslan'ın Hailey Bieber Vogue makyajını yaptığı videosundaki ürünleri bu listede bulabilirsiniz!

Suya dayanıklı Mac Maskara - Extended Play Gigablack Lash Siyah, tek uygulamada 16 saate kadar kalıcılık sağlar. İnce fırçalı tasarımı sayesinde en kısa kirpiklere kadar tüm kirpiklere ulaşarak onları kavrayıp kıvırarak yoğun bir renk verir. Pul pul olup ayrılmayan ve akma yapmayan maskarayla siz de Duygu Özaslan'ınki gibi mükemmel şekilde belirgin hâle gelmiş kirpiklere sahip olabilirsiniz.

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8. Ultra pigmentli: Dior Rouge Blush D11

Duygu Özaslan'ın Hailey Bieber Vogue makyajını yaptığı videosundaki ürünleri bu listede bulabilirsiniz!

Ultra pigmentli Dior Rouge Blush D11, yanaklarınıza uzun süreli ve yoğun renk verir. Rouge Dior Lipstick'in ikonik renklerinden ilham alınarak tasarlanan ürünün bütün makyajlarınıza uyum sağlayacak ve her modunuza hitap edecek farklı seçenekleri bulunur. Siz de rengiyle ve dokusuyla sizi mest edecek bir allık arayışındaysanız ürünü hiç zaman kaybetmeden denemelisiniz!

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9. Ekonomik bir seçenek: Pastel Daylight Cream Highlighter

Duygu Özaslan'ın Hailey Bieber Vogue makyajını yaptığı videosundaki ürünleri bu listede bulabilirsiniz!

Makyajınıza doğal ve aydınlık bir etki verecek bir aydınlatıcıya ihtiyacınız varsa doğru yerdesiniz! İpeksi bir yapıya sahip Pastel Daylight Cream Highlighter, ışığı yansıtan pigmentasyonu sayesinde yüzünüze aydınlık bir dokunuş yapar. Bütçe dostu ürünü, kompakt boyutu ile yanınızda kolayca taşıyabilir ve kolay sürülebilen formülüyle hızlıca uygulayabilirsiniz. Siz de aydınlatıcı ile ışıl ışıl parlamaya hazır mısınız?

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10. Dolgunlaştırıcı ve yaşlanma karşıtı: L'Oréal Paris Revitalift Filler Göz Bakım Kremi

Duygu Özaslan'ın Hailey Bieber Vogue makyajını yaptığı videosundaki ürünleri bu listede bulabilirsiniz!

Dolgunlaştırıcı ve yaşlanma karşıtı L'Oréal Paris Revitalift Filler Göz Bakım Kremi, göz çevresindeki kırışıklıkları ve göz altı çukurunu doldurur. Metal başlığı ile kullanım kolaylığı sağlayan ürün, konsantre hyalüronik asit formülüyle hassas göz çevrenize hak ettiğiniz bakımı sunar. Günlük bakım rutininizde mutlaka yer alması gereken ürün, makyaj öncesi kullanımda makyajın yüzünüzde daha iyi durmasına da yardımcı olur.

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