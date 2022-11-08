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Duygu Özaslan'ın katıldığı Halloween partisindeki kombinine alternatif öneriler

07.11.2022 18:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tarzıyla sık sık gündeme gelen Duygu Özaslan, bu sefer de Hallowen partisinde giydiği kostümle adından söz ettirmeyi başardı. Siyahlar içerisindeki gotik tarzı, yoğun ve zarif makyajıyla tüm dikkatleri üzerine çeken Özaslan'ın parti tarzını sevdiyseniz harika bir listeyle karşınızdayız. İşte Özaslan'ın Hallowen stiline alternatif, birbirinden şık ve kaliteli parçalar!

Duygu Özaslan'ın katıldığı Halloween partisindeki kombinine alternatif öneriler

Hallowen partileri birbirinden renkli görüntülere imza atmışken siz de kostümlü partilerde kombinlerinizle adınızdan söz ettirmek istemez misiniz? Cevabınız "Evet." ise gotik tarzı ve feminenliği harmanlayan Duygu Özaslan'ın stilini benimseyebilirsiniz. Eğer birçok seçenek arasında kararsız kaldıysanız hem Özaslan'nın stilini yakalamanıza yardım edecek hem kusursuz bir görünüme kavuşmanızı sağlayacak öneriler için sizi böyle alalım!

1. Bu sezonun yükselen parçalarından: Moda Çelikler Yandan Yırtmaçlı Deri Etek

Duygu Özaslan'ın Halloween partisi için yaptığı kombine alternatif öneriler

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Moda Çelikler Yandan Yırtmaçlı Deri Etek'le şahane kombinlere imza atabilirsiniz. Yumuşacık dokusu ve yüksek beli sayesinde içinde rahat edebilirsiniz. Yandan minik bir yırtmaç detayıyla hareketlenen model, bacaklarınızı sımsıkı sarar. Bu sayede çok daha çekici ve etkileyici bir görünüme kavuşabilirsiniz. İddialı etek boyunu dengelemek için parçayı günlük hayatta bir gömlek ya da kazakla kombinleyebilir, Hallowen partisinde bir büstiyerle kullanabilirsiniz.

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2. Nostaljik rüzgârlar estirin: DarkellaStore Gotik Korse Büstiyer

Duygu Özaslan'ın Halloween partisi için yaptığı kombine alternatif öneriler

DarkellaStore Gotik Korse Büstiyer, farkını ortaya koymak ve şıklığıyla göz kamaştırmak isteyenler için Özaslan'nın stiline şahane bir alternatif. Vintage detaylarla bezeli korse büstiyerle romantik bir görünüme kavuşabilir ve görenleri kendinize hayran bırakabilirsiniz. Belinizi oldukça ince gösterecek korseyi konsept partilerde tercih edebilirsiniz. Dantel detayları ve göğüs kuplarındaki güpürleriyle beğeni kazanan büstiyeri siyah mini etek, uzun siyah çizme ve file çorapla kombinleyebilirsiniz.

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3. Kusursuz bir görünüme kavuşun: Grenj Fashion Önü Yırtmaçlı Deri Pantolon

Duygu Özaslan'ın Halloween partisi için yaptığı kombine alternatif öneriler

Özaslan'nın stilini beğendiniz ancak etek yerine pantolonları tercih ediyorsanız Grenj Fashion Önü Yırtmaçlı Deri Pantolon, tam size göre! Hem özel günlerde hem günlük hayatta gönül rahatlığıyla tercih edebileceğiniz modelle çok daha uzun ve fit görünebilirsiniz. Bacaklarınızı saracak pantolon, yırtmaç detaylarıyla hareketlenerek daha spor bir hâl alır. Deri pantolonla konsept partilerde öne çıkmak için modeli straplez dantelli bir büstiylerle kombinleyebilirsiniz.

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4. Kombinlerinizin kurtarıcı parçası olacak: Moda Çelikler V Yaka Siyah Dantel Detay Bluz

Duygu Özaslan'ın Halloween partisi için yaptığı kombine alternatif öneriler

Moda Çelikler V Yaka Siyah Dantel Detay Bluz, nefes kesen modeliyle sizi kendine hayran bırakacak. Giydiğiniz anda kendinizi çok özel hissedeceğiz bluz, özel günlerinizde kurtarıcınız olacak kusursuz bir parça. Göğüs dekoltesi, omuzlarınızı açıkta bırakacak ip askıları ve dantel detaylarıyla vazgeçilmeziniz olacak bluzu oversize bir gömlekle kullanarak günlük hayatta da tercih edebilirsiniz. Konsept partilerde ise parçayı tül etek ve eldivenlerle tamamlayabilirsiniz.

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5. Zamansız modeliyle öne çıkan: Hera Bella Gotik Vintage Korse Büstiyer

Duygu Özaslan'ın Halloween partisi için yaptığı kombine alternatif öneriler

Hera Bella Gotik Vintage Korse Büstiyer, zamansız modeliyle her dönem kullanabileceğiniz bir parça. Korseyle klasik giyinmek yerine cesur kombinler yapabilir, farkınızla öne çıkabilirsiniz. Parçayı, hayran bakışları üzerinizde toplamak için günlük hayatta beyaz bir gömlekle kullanabilir, kot pantolon ve spor ayakkabılarla kombinleyebilirsiniz. Konsept partilerde öne çıkmak içinse büstiyeri kırmızı ip askılı saten bir elbisenin üzerinde tercih edebilir, deri çizmelerle tarzınızı tamamlayabilirsiniz.

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6. Romantik bir görünüme kavuşun: Moda Çelikler Kalp Yaka Bluz

Duygu Özaslan'ın Halloween partisi için yaptığı kombine alternatif öneriler

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Moda Çelikler Kalp Yaka Bluz, üzerinize giydiğiniz andan itibaren kendinizi çok özel hissedeceğiniz şahane bir model. Kalp yakasıyla bir prenses kadar zarif görünebilir, iddialı göğüs ve sırt dekoltesi sayesinde feminenliğinizi konuşturabilirsiniz. Yandan fermuarıyla ekstra kullanım kolaylığı vadeden bluzu şık akşam yemeklerinde beyaz kumaş pantolonla giyebilirsiniz. Daha cesur bir tarz oluşturmak istediğinizde modeli mini dantelli bir etek ve siyah stilettolarla kombinleyebilirsiniz.

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7. Aynadaki yansımanıza âşık olacaksınız: Wahshe Büstiyer

Duygu Özaslan'ın Halloween partisi için yaptığı kombine alternatif öneriler

Wahshe Büstiyer ile aynadaki yansımanıza âşık olacaksınız! Özaslan'nın stilini aratmayacak, tüm detaylarıyla şıklığını gözler önüne seren parça; kalp yakası ve derin dekoltesiyle konsept partilerde şıklığınızla konuşulmanızı sağlayacak. Kurdele şeklinde bağlanan omuz askılarıyla çok daha sevimli bir imaj çizen büstiyeri, konsept partilerde aynı tonda tül bir etekle giyebilir ve göz kamaştırabilirsiniz.

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8. Kombininizin yıldız parçası olacak: İmerShoes Siyah Topuklu Deri Çizme

Duygu Özaslan'ın Halloween partisi için yaptığı kombine alternatif öneriler

İmerShoes Siyah Topuklu Deri Çizme, rahatlığı ve şıklığıyla sizi kendine hayran bırakacak. Zamansız modeli sayesinde her kış sezonunda giyebileceğiniz deri çizme, kombinlerinizi bir adım öne çıkarmanıza yardımcı olur. Tarz sahibi imajınızı destekleyecek çizmenin diz üstündeki bağcığı sayesinde bacak genişliğini kendinize göre ayarlayabilir, modeli fermuarı sayesinde kolaylıkla giyip çıkarabilirsiniz. Streç yapısıyla konforlu bir deneyim yaşayabileceğiniz çizme ile konsept partilerde şıklığınızı konuşturun!

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9. Kadifenin vazgeçilmez büyüsü: DarkellaStore Gotik Vintage Kadife Mini Elbise

Duygu Özaslan'ın Halloween partisi için yaptığı kombine alternatif öneriler

Duygu Özaslan'ın iki parçalı kombini yerine tek parçayla şıklığı yakalamaya ne dersiniz? Öyleyse DarkellaStore Gotik Vintage Kadife Mini Elbise'yle mutlaka tanışmalısınız. Yumuşacık kadife dokusuyla zarafetin sınırlarını zorlayacağınız elbiseyi konsept partilerde tercih edebilirsiniz. Etek ucu, yırtmaç ve göğüs kuplarında bulunan dantel detayları elbiseye çok daha romantik bir hava katar. Teninizde bir mücevher gibi duracak elbiseyi file çorap ve deri çizmelerle kombinleyebilirsiniz.

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10. Aksesuarsız olmaz: TakıTakıVer İşlemeli Ayarlanabilir Kolye

Duygu Özaslan'ın Halloween partisi için yaptığı kombine alternatif öneriler

Tıpkı Duygu Özaslan gibi konsept parti kombininizi tamamlamak için TakıTakıVer İşlemeli Ayarlanabilir Kolye'yi tercih edebilirsiniz. İşleme detayları, siyah taşları ve vintage desenleriyle eski zamanların ruhunu yaşatabileceğiniz kolyeyle kombinlerinizi taçlandırabilirsiniz. Günlük hayatta farkınızı ortaya koymak için kolyeyi basic bir tişörtle ve kot pantolonla kullanabilirsiniz. Şık olmanız gereken günlerdeyse straplez bir büstiyer ve deri pantolonla yapacağınız kombini, bu şahane choker kolyeyle tamamlayabilirsiniz.

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