Düzce'de hırsızlık operasyonu

Düzce'de bir inşaattan bin 500 iskele demiri çaldıkları iddiasıyla jandarma ekiplerince gözaltına alınan 7 şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, merkeze bağlı Akbıyıklar köyünde H.E'nin inşaat halindeki evinde hırsızlık olayı ihbarını alan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, köye giderek inceleme başlattı.

Ekiplerin olay yerinde yaptığı incelemede, inşaattan iskele kurmak üzere bırakılan bin 500 demirin çalındığı tespit edildi.

Olayla ilgili başlatılan inceleme ve istihbarat çalışmaları sonucunda şahısların kimlikleri belirlendi. Yapılan operasyonda K.L, M.L, Z.A, F.H, U.Y, B.B. ve C.K. çaldıkları iskele direkleriyle yakalandı.

Gözaltına alınan 7 şüpheli, sevk edildikleri adliyede tutuklandı.

