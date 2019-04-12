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Düzce'de hırsızlık operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.04.2019 15:37 | Son Güncelleme

İnşaat demir iskelesi çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 7 kişi tutuklandı

Düzce'de bir inşaattan bin 500 iskele demiri çaldıkları iddiasıyla jandarma ekiplerince gözaltına alınan 7 şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, merkeze bağlı Akbıyıklar köyünde H.E'nin inşaat halindeki evinde hırsızlık olayı ihbarını alan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, köye giderek inceleme başlattı.

Ekiplerin olay yerinde yaptığı incelemede, inşaattan iskele kurmak üzere bırakılan bin 500 demirin çalındığı tespit edildi.

Olayla ilgili başlatılan inceleme ve istihbarat çalışmaları sonucunda şahısların kimlikleri belirlendi. Yapılan operasyonda K.L, M.L, Z.A, F.H, U.Y, B.B. ve C.K. çaldıkları iskele direkleriyle yakalandı.

Gözaltına alınan 7 şüpheli, sevk edildikleri adliyede tutuklandı.

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Anahtar Kelimeler:
Düzce hırsızlık

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