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Düzce'deki su baskını ve toprak kayması

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.07.2019 20:25 | Son Güncelleme

Düzce Valisi Zülkif Dağlı, İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı ve DSİ Genel Müdürü Mevlüt Aydın bölgede incelemelerde bulundu

Düzce'nin Cumayeri ilçesinde etkili olan kuvvetli sağanak ve heyelan sonrası Düzce Valisi Zülkif Dağlı, İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı ve Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Mevlüt Aydın bölgede incelemelerde bulundu.

Dağlı, Çataklı ve Aydın, Cumayeri ilçesindeki incelemelerinin ardından Akçakoca'ya geçerek Esentepe ve Koçak mahallesindeki selden etkilenen belediye araç garajı, mesire alanları ve iş yerlerini gezdi.

Burada vatandaşlarla bir süre sohbet eden heyet, daha sonra Akçakoca Kaymakamlığı toplantı salonunda oluşturulan kriz merkezinde Kaymakam Yasin Öztürk ve diğer yetkililerden bilgi aldı.

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Anahtar Kelimeler:
Akçakoca Cumayeri Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Mevlüt Aydın Düzce Valisi Zülkif Dağlı İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı

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