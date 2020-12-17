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Dwayne Johnson haberi Twitter’dan verdi! Quintessa Swindell, Black Adam kadrosunda

Yasemin Artunc Yasemin Artunc 17.12.2020 07:31 | Son Güncelleme:
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Dwayne Johnson haberi Twitter’dan verdi! Quintessa Swindell, Black Adam kadrosunda

Dwayne Johnson’ın Black Adam olarak karşımıza çıkacağı filmde ona Cyclone olarak Quintessa Swindell, eşlik edecek.

Dwayne Johnson'ın başrolünü üstlendiği Black Adam'ın oyuncu kadrosuna sonunda yeni bir isim eklendi. Yeni açıklamalara göre Quintessa Swindell, filmde Cyclone'u canlandırarak izleyici karşısına çıkacak. Dwayne Johnson, bu haberi Twitter hesabı üzerinden doğruladı.

BLACK ADAM SETE ÇIKMAK İÇİN GÜN SAYIYOR

DC çizgi romanlarında Shazam'ın ikiz kardeşi olarak tanınan Black Adam'ın solo filmi için çok yakında harekete geçilecek. Bunun için şimdilerde bir oyuncu kadrosu oluşturuluyor. Noah Centineo'nun Atom Smasher, Aldis Hodge'un ise Hawkman olacağı Black Adam'ın oyuncu kadrosuna Cyclone'u canlandırması için Quintessa Swindell eklendi. Oyuncuyu Euphoria ve Trinkets dizilerinden tanıyoruz.

Black Adam, karşımıza Shazam spin-off'u olarak çıkacak. Shazam'da bu karakteri görmemiştik. Ancak çizgi romanlarda Shazam ve Black Adam ikiz kardeşler olarak biliniyorlar. Black Adam karakteri ilk olarak 1940'larda DC Comics'te iktidar tarafından bozulmuş bir kötü adam olarak ortaya çıktı, daha sonra 2000'lerin başında kurallara ve anlaşmalara saygısız bir anti-kahramana evrildi. Dwayne Johnson'ın aktardığı bilgilere göre de filmde Black Adam kötü adam olmayacak. Ancak diğer herkese meydan okuyan bir anti kahraman olacak.

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