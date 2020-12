Dwayne Johnson haberi Twitter’dan verdi! Quintessa Swindell, Black Adam kadrosunda

Dwayne Johnson'ın başrolünü üstlendiği Black Adam'ın oyuncu kadrosuna sonunda yeni bir isim eklendi. Yeni açıklamalara göre Quintessa Swindell, filmde Cyclone'u canlandırarak izleyici karşısına çıkacak. Dwayne Johnson, bu haberi Twitter hesabı üzerinden doğruladı.

DC çizgi romanlarında Shazam'ın ikiz kardeşi olarak tanınan Black Adam'ın solo filmi için çok yakında harekete geçilecek. Bunun için şimdilerde bir oyuncu kadrosu oluşturuluyor. Noah Centineo'nun Atom Smasher, Aldis Hodge'un ise Hawkman olacağı Black Adam'ın oyuncu kadrosuna Cyclone'u canlandırması için Quintessa Swindell eklendi. Oyuncuyu Euphoria ve Trinkets dizilerinden tanıyoruz.

Ready to rumble⚡️????????

A pleasure to officially welcome, Quintessa Swindell to our BLACK ADAM cast.

They’ll be taking on the role of CYCLONE.

Can’t wait to work with them and we ready to rumble in the DC jungle. #bringit#cyclone???? #blackadam⚡️

Production starts spring 2021 pic.twitter.com/kIlHkZBmgh