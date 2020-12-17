Dwayne Johnson haberi Twitter’dan verdi! Quintessa Swindell, Black Adam kadrosunda

Dwayne Johnson'ın başrolünü üstlendiği Black Adam'ın oyuncu kadrosuna sonunda yeni bir isim eklendi. Yeni açıklamalara göre Quintessa Swindell, filmde Cyclone'u canlandırarak izleyici karşısına çıkacak. Dwayne Johnson, bu haberi Twitter hesabı üzerinden doğruladı.

BLACK ADAM SETE ÇIKMAK İÇİN GÜN SAYIYOR

DC çizgi romanlarında Shazam'ın ikiz kardeşi olarak tanınan Black Adam'ın solo filmi için çok yakında harekete geçilecek. Bunun için şimdilerde bir oyuncu kadrosu oluşturuluyor. Noah Centineo'nun Atom Smasher, Aldis Hodge'un ise Hawkman olacağı Black Adam'ın oyuncu kadrosuna Cyclone'u canlandırması için Quintessa Swindell eklendi. Oyuncuyu Euphoria ve Trinkets dizilerinden tanıyoruz.

Ready to rumble⚡️????????

A pleasure to officially welcome, Quintessa Swindell to our BLACK ADAM cast.

They’ll be taking on the role of CYCLONE.

Can’t wait to work with them and we ready to rumble in the DC jungle. #bringit#cyclone???? #blackadam⚡️

Production starts spring 2021 pic.twitter.com/kIlHkZBmgh — Dwayne Johnson (@TheRock) December 14, 2020

Black Adam, karşımıza Shazam spin-off'u olarak çıkacak. Shazam'da bu karakteri görmemiştik. Ancak çizgi romanlarda Shazam ve Black Adam ikiz kardeşler olarak biliniyorlar. Black Adam karakteri ilk olarak 1940'larda DC Comics'te iktidar tarafından bozulmuş bir kötü adam olarak ortaya çıktı, daha sonra 2000'lerin başında kurallara ve anlaşmalara saygısız bir anti-kahramana evrildi. Dwayne Johnson'ın aktardığı bilgilere göre de filmde Black Adam kötü adam olmayacak. Ancak diğer herkese meydan okuyan bir anti kahraman olacak.



