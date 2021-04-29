E devlet çalışma izin belgesi alma! Çalışma izin belgesi nasıl alınır?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 29 Nisan-17 Mayıs 2021 tarihleri arasında tam kapanma uygulanacağını açıklaması ile beraber çalışma hayatıyla ilgili birçok detay değişti. 29 Nisan saat 19.00'dan 17 Mayıs saat 05.00'e kadar tam kapanma gerçekleştirilecek. Bazı sektörler dışında kalan işyerleri kapalı olacak ve sadece SGK çalışma izin belgesi alan çalışanlar işlerine gidebilecek. Sokağa çıkma yasağında çalışma izin belgeleri, kısıtlamada muaf olanlar için e-başvuru ekranından alınacak. Çalışan vatandaşların çalışma izni alması için e-Devlet üzerinden SGK ekranından müracaat yapması gerekecek.
Markette, bakkalda, üretim, lojistik, tedarik gibi alanlarda çalışanlar e-Devlet üzerinden kolaylıkla Covid-19 (koronavirüs) çalışma izin belgesi alabilecekler. Soylu, şunları kaydetti: "Çalışma izin belgesiyle ilgili arkadaşlarımız bu akşam devreye koyacaklar. e-Devlet üzerinden SGK tuşuna basıp T.C. kimlik numaraları girilerek, çıktı alınacak. Bu kadar. Kurumların ayrıca bir yazı vermesine gerek kalmayacak.
E devlet sistemi www.turkiye.gov.tr adresine girdikten sonra Sosyal Güvenlik Kurumu ve Sosyal Güvenlik Kayıt Belgesi Sorgulama ekranına tıklamanız gerekiyor. Daha sonra e devlet şifresi ve T.C kimlik numaranız ile giriş yaptıktan sonra karşınıza çıkan ekrandan SGK kaydınızı görüntüleyebilir ve çıktı olarak alabilirsiniz. SGK kaydı almak için aşağıdaki linke tıklayabilirsiniz.
E DEVLET ÇALIŞMA İZNİ ALMA EKRANI
Sokağa çıkma kısıtlamalarının uygulanacağı günlerde istisna kapsamında olduğunu belgelemek ve muafiyet nedeni/güzergahı ile sınırlı olmak kaydıyla Çalışanlar, çalışma belgeleri ile işyerlerine gidebilecek.
Çalışma belgeleri www.turkiye.gov.tr adresi üzerinden Sosyal Güvenlik Kayıt Belgesi Sorgulama ekranından temin edilecek. SGK çalışma izin belgesi çıktı olarak da alınabilecek.
E devlet sistemi www.turkiye.gov.tr adresine girdikten sonra Sosyal Güvenlik Kurumu ve Sosyal Güvenlik Kayıt Belgesi Sorgulama ekranına tıklamanız gerekiyor. Daha sonra e devlet şifresi ve T.C kimlik numaranız ile giriş yaptıktan sonra karşınıza çıkan ekrandan SGK kaydınızı görüntüleyebilir ve çıktı olarak alabilirsiniz. SGK kaydı almak için aşağıdaki linke tıklayabilirsiniz.
E-devlet sistemine giriş yapınız.
Arama boşluğu kısmına “Sosyal Güvenlik Kayıt Belgesi Sorgulama” yazınız.
e-Devlet üzerinden gerekli çalışma izin belgesini alamayanlara için İçişleri Bakanı Süleyman Soylu şu açıklamayı yaptı;
“Çalışılan kurumlar size bir görevli kağıdı verecek. Bu görevli kağıdında ad, soyad ve kurumun ‘Bu benim şu SGK kaydıyla çalışanımdır. Bunun suistimalinden ben de sorumluyum’ diye bir kağıt imzalayacak.
Yani hem e-Devlet üzerinden bunu çok rahat bir şekilde vereceğiz, kimseden yazı alınmasına gerek kalmayacak. Eğer alınamıyorsa da iş yerinden bir belge alınabilecek. Hem klasik hem modern metodumuz var.”