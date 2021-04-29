E devlet çalışma izin belgesi alma! Çalışma izin belgesi nasıl alınır?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 29 Nisan-17 Mayıs 2021 tarihleri arasında tam kapanma uygulanacağını açıklaması ile beraber çalışma hayatıyla ilgili birçok detay değişti. 29 Nisan saat 19.00'dan 17 Mayıs saat 05.00'e kadar tam kapanma gerçekleştirilecek. Bazı sektörler dışında kalan işyerleri kapalı olacak ve sadece SGK çalışma izin belgesi alan çalışanlar işlerine gidebilecek. Sokağa çıkma yasağında çalışma izin belgeleri, kısıtlamada muaf olanlar için e-başvuru ekranından alınacak. Çalışan vatandaşların çalışma izni alması için e-Devlet üzerinden SGK ekranından müracaat yapması gerekecek. E DEVLET ÇALIŞMA İZİN BELGESİ ALMA! E-DEVLET ÇALIŞMA İZİN BELGESİ NASIL ALINIR? Markette, bakkalda, üretim, lojistik, tedarik gibi alanlarda çalışanlar e-Devlet üzerinden kolaylıkla Covid-19 (koronavirüs) çalışma izin belgesi alabilecekler. Soylu, şunları kaydetti: "Çalışma izin belgesiyle ilgili arkadaşlarımız bu akşam devreye koyacaklar. e-Devlet üzerinden SGK tuşuna basıp T.C. kimlik numaraları girilerek, çıktı alınacak. Bu kadar. Kurumların ayrıca bir yazı vermesine gerek kalmayacak.

E devlet sistemi www.turkiye.gov.tr adresine girdikten sonra Sosyal Güvenlik Kurumu ve Sosyal Güvenlik Kayıt Belgesi Sorgulama ekranına tıklamanız gerekiyor. Daha sonra e devlet şifresi ve T.C kimlik numaranız ile giriş yaptıktan sonra karşınıza çıkan ekrandan SGK kaydınızı görüntüleyebilir ve çıktı olarak alabilirsiniz. SGK kaydı almak için aşağıdaki linke tıklayabilirsiniz. E DEVLET ÇALIŞMA İZNİ ALMA EKRANI ÇALIŞMA İZİN BELGESİ NASIL ALINIR? Sokağa çıkma kısıtlamasına yönelik tanınan muafiyetler, 14.12.2020 tarih ve 20799 sayılı Genelgede açıkça belirtildiği şekilde muafiyet nedeni ve buna bağlı olarak zaman ve güzergâh ile sınırlı olup, aksi durumlar muafiyetlerin kötüye kullanımı olarak görülerek idari/adli yaptırımlara konu edilecek. Sokağa çıkma kısıtlamalarının uygulanacağı günlerde istisna kapsamında olduğunu belgelemek ve muafiyet nedeni/güzergahı ile sınırlı olmak kaydıyla Çalışanlar, çalışma belgeleri ile işyerlerine gidebilecek. Çalışma belgeleri www.turkiye.gov.tr adresi üzerinden Sosyal Güvenlik Kayıt Belgesi Sorgulama ekranından temin edilecek. SGK çalışma izin belgesi çıktı olarak da alınabilecek. E devlet sistemi www.turkiye.gov.tr adresine girdikten sonra Sosyal Güvenlik Kurumu ve Sosyal Güvenlik Kayıt Belgesi Sorgulama ekranına tıklamanız gerekiyor. Daha sonra e devlet şifresi ve T.C kimlik numaranız ile giriş yaptıktan sonra karşınıza çıkan ekrandan SGK kaydınızı görüntüleyebilir ve çıktı olarak alabilirsiniz. SGK kaydı almak için aşağıdaki linke tıklayabilirsiniz.