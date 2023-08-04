Ebrar Karakurt'tan Barbie kız yorumu! Hande Baladın'dan yorum gecikmedi

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Milletler Ligi'nde tarihi bir başarıya imza atarak şampiyonluğa ulaşmıştı. Büyük bir başarıya imza atan voleybolculardan Ebrar Karakurt sosyal medyada da dikkat çeken bir isim.

Özel hayatıyla ve başarılarıyla adından söz ettiren Ebrar son olarak Barbie filmiyle başlayan Barbie akımına göndermeli bir paylaşımda bulundu.

Kendi pozunu paylaşarak "Barbie kız değil harbi kızız" yazan Ebrar Karakurt'a beğeni yağdı.

Başarılı voleybolcunun paylaşımına ise ilk yorum Hande Baladın'dan geldi. Bir saldırgan tarafından tehdit edilmesiyle gündeme gelen Baladın arkadaşına kalp emojileri yağdırdı.



