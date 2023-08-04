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  4. Ebrar Karakurt'tan Barbie kız yorumu! Hande Baladın'dan yorum gecikmedi

Ebrar Karakurt'tan Barbie kız yorumu! Hande Baladın'dan yorum gecikmedi

04.08.2023 13:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milli voleybolcumuz Ebrar Karakurt'un şampiyonluk sonrasında yaptığı paylaşımlar sosyal medyada gündem olmuştu. Başarılı voleybolcu bu sefer de Barbie akımına göndermeli bir paylaşım yaptı. Ebrar'a ilk yorum ise Hande Baladın'dan geldi.

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Milletler Ligi'nde tarihi bir başarıya imza atarak şampiyonluğa ulaşmıştı. Büyük bir başarıya imza atan voleybolculardan Ebrar Karakurt sosyal medyada da dikkat çeken bir isim.

Özel hayatıyla ve başarılarıyla adından söz ettiren Ebrar son olarak Barbie filmiyle başlayan Barbie akımına göndermeli bir paylaşımda bulundu.

Kendi pozunu paylaşarak "Barbie kız değil harbi kızız" yazan Ebrar Karakurt'a beğeni yağdı.

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Başarılı voleybolcunun paylaşımına ise ilk yorum Hande Baladın'dan geldi. Bir saldırgan tarafından tehdit edilmesiyle gündeme gelen Baladın arkadaşına kalp emojileri yağdırdı.


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Ebrar Karakurt sosyal medya

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