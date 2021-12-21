Ebrar Karakurt Türk kahvesinin başında! "Sanki beni istemeye gelecekler"

Igor Gorgonzola Novara takımına transfer olan milli voleybolcu Ebrar Karakurt, hem özel hayatıyla hem de başarılarıyla sık sık gündemde yer alan bir isim.

Ünlü voleybolcu Ebrar Karakurt, özel hayatıyla sık sık adından söz ettiriyor. Sevgilisi İmge'nin sık sık kendisini paylaştığı Ebrar son olarak mutfakta yakalandı.

Sevgilisine köpüklü Türk kahvesi yapmaya çalışan Ebrar Karakurt "Sanki beni istemeye gelecekler" dedi.

Köpüklü olması için epey çabalayan ünlü sporcunun sevgilisi ise Ebrar'ın oynadığı reklama gönderme yaparak "Dedim olabilir" dedi.



