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  4. Ebrar Karakurt Türk kahvesinin başında! "Sanki beni istemeye gelecekler"

Ebrar Karakurt Türk kahvesinin başında! "Sanki beni istemeye gelecekler"

21.12.2021 07:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milli voleybolcumuz Ebrar Karakurt başarıları kadar özel hayatıyla da gündeme geliyor. Son olarak kız arkadaşı Türk kahvesi yapan Ebrar Karakurt'u paylaştı. Ebrar Karakurt'un köpüklü kahve yapma çabası hayranlarının gündemine girdi.

Igor Gorgonzola Novara takımına transfer olan milli voleybolcu Ebrar Karakurt, hem özel hayatıyla hem de başarılarıyla sık sık gündemde yer alan bir isim.

Ünlü voleybolcu Ebrar Karakurt, özel hayatıyla sık sık adından söz ettiriyor. Sevgilisi İmge'nin sık sık kendisini paylaştığı Ebrar son olarak mutfakta yakalandı.

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Sevgilisine köpüklü Türk kahvesi yapmaya çalışan Ebrar Karakurt "Sanki beni istemeye gelecekler" dedi.

Köpüklü olması için epey çabalayan ünlü sporcunun sevgilisi ise Ebrar'ın oynadığı reklama gönderme yaparak "Dedim olabilir" dedi.


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Ebrar Karakurt
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